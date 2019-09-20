張韶涵新歌歌詞有隱喻　網友質疑影射范瑋琪：假惺惺還理直氣壯

范瑋琪（范范）近日因為回應好友梁靜茹婚變一事，被網友炮轟是「大嘴巴」，更有網友重提她與張韶涵（Angela）的不和傳聞，指責「這是傷害張韶涵的報應」。眼見事情越演越烈，范范日前在IG回應，而老公黑人陳建州、好姊妹小S亦出面維護她，不過事件似乎仍未平息，Angela今日（20日）正式推出新歌，歌詞十分犀利，惹來網友猜測是在回應與范范的恩怨。

范瑋琪同梁靜茹感情要好，不過近日因為梁靜茹離婚一事，令范范成為眾矢之的。（IG@fanfan）

范范在IG回應網友，表示自己從沒傷害過任何人。（IG@fanfan）

范范早前因為透過經理人對外表示「有聽說過」梁靜茹與老公離婚的消息，引來大批網友圍剿，紛紛在她的IG留言指責她，更重提她當年傷害張韶涵一事，對此范范反駁聲稱自己從沒傷害、踐踏任何人。Angela雖然沒有正面回應，但就在微博曬出一張照片，並配上三個大問號，被網友質疑是作出無言回應。

張韶涵疑似對范范的言論作出無言回應。（張韶涵微博圖片）

點擊下圖回顧范瑋琪與張韶涵昔日姊妹情深：

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而黑人日前出席活動被問到此事時，就意有所指地說「這種事好發於是不是有人要推出新作品、有新的活動要發生」。言下之意似乎是在暗指Angela是藉范范炒作。除了黑人之外，小S亦力撐好姊妹，大讚對方很有義氣，並指一定是有人請范范幫口，她才會回應。小S認為范范幫人無辜「孭鑊」，為對方抱不平。

小S維護范范，認為對方無辜「孭鑊」。（IG@fanfan）

黑人陳建州日前出席活動時，也有維護老婆范范，暗指是有人意圖炒作。（IG@fanfan）

事隔幾日，Angela今日（20日）推出新單曲《還》，當中歌詞提到：「誰沒幾道傷，我們不都一樣，愛恨直截了當，迷失猝不及防，渾噩的時光，為何非要原諒」、「蒙騙的童話，像背叛，假惺惺，還理直氣壯，痛喪心病狂，咧著嘴，撒著謊，背後補一槍」。每字每句都非常犀利，不少網友都認為Angela是透過新歌回應與范范的不和傳聞，暗指與曾經的好友范范因為種種原因而絕交，對於范范當初對她所做的事，絕不會原諒。

Angela今日（20日）推出新歌《還》，歌詞似乎意有所指。（IG@angela_zhangshaohan）