Aaron Carter反指控哥哥Nick曾性侵親妹　同時自爆曾遭親姊強姦　

美國神級男團Backstreet Boys成員Nick Carter日前透過社交媒體宣布，決定入稟法院申請禁制令，阻止歌手胞弟Aaron Carter接近他們，原因是對方揚言要殺死他的懷孕妻子，以及尚未出世的BB，但Aaron之後接受傳媒訪問時，反擊哥哥指控，並大爆對方曾侵犯他及強姦妹妹，他更自爆曾被已故親姊強姦，震驚美國娛樂圈。

Backstreet Boys成員Nick Carter驚爆弟弟Aaron Carter曾揚言要殺死他的懷孕太太，所以向法庭申請禁制令，禁止對方接觸自己和家人。（IG圖片／nickcarter）

現年31歲的Aaron早前亮相電視訪談節目，自認患上焦慮症及多重人格障礙等多種精神病，他表示已接受治療，以多種藥物控制病情。對於哥哥Nick的指控和申請禁制令，他感到憤怒：「我倆已有4年沒見面，將來亦不打算再見。」他同時反指控Nick曾侵犯他及強姦妹妹，「我講出自己的經歷，希望所有性侵犯和受害人可以找到平安和公義！」Aaron亦同時自爆8歲曾遭兩名舞蹈員強姦，在10歲到13歲期間，又曾被患有躁鬱症的已故親姊Leslie強姦。Leslie2012年25歲時，因吸毒過量身亡。

Aaron 亮相電視台節目，大爆家庭內幕，並指控哥哥才是最暴力的人。（影片截圖）

Aaron在社交網站呼籲曾被Nick施暴的女性包括其前名媛女友Paris Hilton站出來指證他，同時標記了她。Aaron表示自己從來未曾被指控強姦，亦沒有向任何女性施暴，暗指Nick才是最暴力的人。Aaron的呼籲獲得不少支持，更有人指有朋友曾遭Nick侵犯。對於細佬的指控，Nick暫時未有回應。