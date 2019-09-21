【3日2夜】異國戀後認為香港男生最好　吳紫韻：同聲同氣好緊要

TVB旅遊綜藝節目《3日2夜》自2014年首播開始深受觀眾喜愛，今天（21日）《3日2夜》有2位美女主持吳紫韻（Purple）和胡美貽，飛到法國讓大家見識當地「浪漫之都」稱號。

胡美貽（右）家底豐厚，更是4間鋪頭的老闆娘。而Purple（左）父母在內地有生意，是售賣釣魚用品。（受訪者提供）

提到這次到法國拍攝《3日2夜》的經歷，相信不少女生都會相當羨慕，因為法國嘛，型男特別多，總會幻想有一段異國情緣，Purple笑言街上靚仔很多，但沒有艷遇出現，有點可惜。她續說原來曾經試過幾次異國戀，最後都分手收場，她始終覺得香港男生比較好：「我曾經試過留喺韓國幾年，試過同韓國及德國男仔拍拖。雖然唔可以概括咁講，但我覺得韓國男仔比較自我中心，多少少同大男人啲。所以我最鍾意都係香港男仔，因為香港男仔比較顧家又體貼少少。最重要可以能同聲同氣多啲，你鬧交講句粗口佢都明呀，如果係外國人鬧交你講得唔正佢都唔知你想鬧咩。」

入行短短一年，由模特兒轉做主持變化相當大，尤其是擔任主持後她直言機會更加多：「其實入咗娛樂新聞台之後，機會多咗，多人識我，更加令到我識到唔同嘅人。」（受訪者提供）

而Purple的拍檔胡美貽除了擁有驚人身材，同時亦是一名投資生意成功的「小富婆」，而Purple則出身自《美女廚房》的「美女學徒」，在《美女廚房》播放完畢後，Purple便轉戰到TVB娛樂新聞擔任主持，繼而有拍攝《3日2夜》這個機會。

她表示目前單身，若想追求她的男生要把握機會。（受訪者提供）

另外每次拍攝《3日2夜》，最令人期待的當然是女主持著泳裝的環節，Purple與胡美貽在節目中相繼穿著性感泳裝，但是由於胡美貽的上圍實在太厲害了，令到焦點好像放在她身上。Purple表示完全不介意：「我同佢完全冇得比，我唯有sell其他優點，例如我癲癲得得性格，加上我都會sell下美腿。佢負責上半身，我負責下半身，我哋其實係完美組合。」

Purple直言與胡美貽在這節目中經歷生死，又上山下海，所以二人便成為好姐妹，若果胡美貽在這次節目中能彈起Purple直會非常開心，然後便會叫胡美貽助養她。（受訪者提供）