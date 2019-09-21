泫雅好友Jessi下衣失蹤露股同惹爭議　霸氣回應：我有着褲OK？

韓國「性感小馬」之稱的泫雅前天（19日）因在韓國一大學公演中揭起短裙，露出黑色打底褲及屁股蛋而陷入爭議。有網民大鬧泫雅敗壞風氣，更造謠當時是一個未成年的場合，迫使泫雅要出面澄清，而公司也力撐她，表示不干涉藝人的表演。然而與泫雅同公司兼好友的Jessi，也因下衣失蹤的打扮而惹爭議。

昨天Jessi從仁川機場出發到泰國，戴上太陽眼鏡及鴨咀帽的她，穿着白色長版T-Shirt及運動鞋輕便現身，下衣失蹤的打扮相當吸睛。然而幾張Jessi擰轉身向記者及粉絲揮手的照片可見，她似乎沒有做足安全措施，當眾露出半個屁股和疑似內褲的黑色內搭，因而惹來網民的爭議。有網友批評Jessi與泫雅一樣有損風化，過於暴露的打扮或會教壞年輕人，甚至有人開始攻擊她臉上的法令紋等等。

Jessi昨天下衣失蹤的打扮而惹來極大的爭議。（Herald POP）

Jessi隨即在IG霸氣回應事件，表示自己穿着的只是短版Leggings。（IG/@jessicah_o）

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抵達泰國後，得悉自己惹來爭議的Jessi立即在個人IG上開直播，以韓英兩語霸氣回應指控。Jessi講到黑色的內搭並不是內褲，而是短版Leggings，在美國等海外國家非常流行外，一般人做運動也會穿着，不理解網民為何如此驚訝。她更用英文諷刺網民大驚小怪：「大家因為我穿了短版Leggings而驚訝，世界因為我穿短版Leggings而完結了，大家應該要冷靜…」一向敢言的Jessi更夾雜大量粗口反問網民「我有穿褲子，OK？」然後直接揭起T-Shirt證明，霸氣到不得了！

Jessi向來非常敢言更曾大方承認隆胸。（IG/@jessicah_o）