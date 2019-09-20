泫雅又台上揭裙嚇親舞者　High爆露黑底登微博熱搜

又稱「性感小馬」的泫雅昨天（19日）受邀出席韓國航空大學的活動，擔任表演嘉賓的她，唱出多首大熱歌曲包括《BABE》和《RED》等。在台上High爆的泫雅突然在台上揭起裙子，迅速成功登上微博熱搜榜的第一位！

昨天泫雅穿上長袖衛衣、開衩短裙及長筒靴現身，意外地密實出場，性感程度完全比旁邊的伴舞比下去。泫雅雖然難得收起性感，但她當然有準備額外的粉絲福利！跳到《Bubble Pop》後半段時，背對觀眾的泫雅突然揭起短裙，大方露出黑色打底褲及性感的屁股蛋，火辣到不得了外，亦成功一下子把現場氣氛推到最高。可是泫雅身後的女Dancer就似乎被她突如其來的行為嚇倒，擺出超過驚訝的表情，與泫雅淡然的表現成正比。

泫雅昨晚出席大學公演時，又一次大膽當眾揭起裙子。（YouTube截圖）

泫雅驚人「露出」合輯：

+ 8 + 7 + 6

泫雅這次再一次大膽揭裙，當然有讚亦有彈。不少粉絲大讚泫雅勇於做自己又懂得炒熱氣氛時，有網民卻覺得她的行為有傷社會風氣，尤其昨晚的活動為大學的校祭活動。其實泫雅已不是第一次在台上「露出」，早在去年舉行的《2018 UNITED CUBE-ONE-》演唱會中，泫雅已曾因現場氣氛高漲而在台上大膽揭起紅色魚網連身裙，露出黑色超短打底褲，令粉絲非常驚訝。除此之外，擁有驕人身材的泫雅也曾在《Midnight Picnic Festival》的舞台中，脫去黃色背心，單穿黑色胸圍表演，被大讚其性感的氛圍非常獨特。

由於事件演變成罵戰，甚至有人造謠現場是一個未成年場合，因此泫雅特意澄清，表示當時是一個有酒精的成年人場合。（IG/@hyunah_aa）