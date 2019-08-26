泫雅IG曬近照突然暴瘦！　雙頰凹陷粉絲憂健康

韓國「性感小馬」泫雅活躍於IG，不時貼出生活近照外，也會大曬性感照向粉絲派福利。昨晚（26日）泫雅更新幾張近照，竟驚見她突然暴瘦至雙頰凹陷，被形象瘦到像骷髏骨一樣，令粉絲非常憂心！

泫雅昨天在IG上傳新相，身穿鮮黃色短袖恤衫，白色上衣、牛仔短褲和透明水晶拖鞋的她，在鏡頭前大擺甫士。不過其中一張照片中，坐在梳化上的泫雅，下而上望向鏡頭，其凹陷的雙頰成為焦點。泫雅來向出名四肢纖幼，可說是與「肥」一字完全拉不上關係。可是近照中明顯可見，泫雅飽滿的蘋果肌下雙頰凹陷，看上去沒精打彩外，雙手更瘦到手踭起角。

泫雅暴瘦至雙頰凹陷，令粉絲非常擔心她的健康。（IG/@hyunah_aa）

泫雅暴瘦前後對比：

+ 5 + 4 + 3

上週六（24日）泫雅性感現身大田夏水禮，與台下觀眾玩水時更脫去上衣，大曬火辣身材。從當日的活動照片可見，泫雅仍未有消瘦的情況，因此短短兩日間暴瘦實在令粉絲非常擔心。見到偶像突然暴瘦，粉絲都留言表示擔心泫雅的身體狀況，希望她減肥的同時都要注重健康，泫雅亦有以「嗯！」回覆粉絲。更有粉絲直言「認不出泫雅」，希望她能夠依時吃三餐。

上週泫雅出席活動時，雙頰仍然非常飽滿。（IG/@hyunabts）