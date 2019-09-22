黃澤鋒被狂迷騷擾逾半年　發聲明保留追究權利：來電騷擾直至深夜

藝人同粉絲之間關係息息相關，用心演出嘅作品有人追捧當然開心，但如果過咗火位，就會變成滋擾。黃澤鋒喺9月21日於網上發聲明，透露原來佢哋自今年3月起，被一位名叫『GIGI TO』的女士進行持續性滋擾。

黃澤鋒同太太於今年7月剛榮升父母。（Facebook：黃澤鋒）

黃澤鋒今年7月剛剛榮升爸爸，除咗幕前演出，佢亦有擔任泰拳教練以及游泳教練，努力賺錢養家。而呢位『GIGI TO』原來一開始，正正以學游水嘅名義，透過Facebook取得黃太電話。「太太與她溝通過後發現她只是追星一族，並製造各樣不同的大話及藉口來要求見面，太太已立時拒絶及表明不會與她見面，但她卻多次來電騷擾直至深夜。」

除咗幕前工作，黃澤鋒亦有擔任游水及泰拳教練。（Facebook：Photobyben）

其後黃澤鋒曾經於一個記招門外，面對面向GIGI TO表明唔好再滋擾佢哋，「但她不但沒有停止滋擾，更向我們倆所有接觸的公司、工作的機構，及與我們有聯繫的朋友們等等，均致電說是我們失去聯絡的好朋友，說有重要事情急需找我們之類，要求幫忙聯絡上我們。」聲明一出佢哋嘅好友們紛紛留言，唔少都表示有被呢位女士騷擾，勸佢哋快啲報警，同埋帶囡囡出街時要小心至上。

黃澤鋒發聲明透露被狂迷滋擾半年（Facebook：黃澤鋒）

嚴正聲明：

本人與太太於2019年3月開始至今，被一位名叫『GIGI TO』的女士進行持續性的滋擾。

初時她是透過facebook向我查詢有關學習游泳為名而取我太太的聯絡電話，當太太與她溝通過後發現她只是追星一族，並製造各樣不同的大話及藉口來要求見面，太太已立時拒絶及表明不會與她見面，但她卻多次來電騷擾直至深夜，我們已將她的電話及facebook賬戶加以封鎖，之後她還以「沒有來電顯示」的方法來致電，及用不同的facebook賬號來騷擾持續至今。

本人亦已於一次記招門外遇見她，即時向她表明不要再向我們作出滋擾；但她不但沒有停止滋擾，更向我們倆所有觸的公司、所工作的機構，及與我們有聯系的朋友們等等，均致電說是我們失去聯絡的好朋友，說有重要事情急需找我們之類的，而要求幫忙聯系上我們。

首先，本人與太太向各位呼籲，如有一位自稱叫『GIGI TO』的女士以任何的藉口向你們說要聯絡我們，本人與太太是絕對不認識此人的，請大家無需理會。

亦在此向各位曾被受她所滋擾的好友們說聲抱歉及對不起！

現本人與太太亦向此位『GIGI TO』的女士作出最後嚴重聲明及警告，如你再繼續向我們或我們身邊的朋友作任何方法的騷擾，我們將會作下一步行動，將你的相片及手提電話公開給公眾，以便各界可以對你有所預防。

特此聲明！

黃澤鋒

陳麗麗 謹啟

2019年9月21日