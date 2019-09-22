與太太公園拍拖被網民撞破　郭富城指香港地方細︰唔係特登放閃㗎

郭富城（Aaron）周日（22日）出席商場活動，與小朋友們跳出極受歡迎的《Baby Shark》舞蹈，舞蹈更經改成為Aaron Kwok Style的「Baby Shark Dance」，融合了他的經典舞步，包括大家都好熟悉的《對你愛不完》轉手動作和《唱這歌》抱單腳的招牌姿勢，帶動全場氣氛。Aaron大讚這首歌是神曲，整個設計和音樂也做得很好，而女女同自己一樣對這個活動感到興奮，她一直看一直學怎樣跳。他又大爆原來女女都有低調到場欣賞他表演，更穿上一樣的「父女裝」T裇，勁sweet！

Aaron笑言自出道以來喜歡他的粉絲已成為了爸爸媽媽，這首歌現在正好又有他的版本，對於粉絲們來說會是一件好有意義的事。（梁碧玲攝）

一講起兩個寶貝女，Aaron就一臉幸福，他笑言女女「大寶」未太學會怎樣跳這隻舞，不過他大爆女女對音樂好有興趣︰「佢其實而家有上音樂班，佢對音樂都有興趣，可能係遺傳嘅，耍等佢大多少少，我就私人教授啦。（佢跳舞有冇天份？）佢喺屋企係未停過㗎，佢係成日都要叫我帶佢出街，要出街玩，小朋友可能鍾意呢個世界，新鮮啊，佢係坐唔定嘅，都有啲似我。」

Aaron跳出他的版本的「Baby Shark Dance」，非常有型又可愛。（梁碧玲攝）

與太太公然拍拖「放閃」？ Aaron：大家千祈唔好誤會！

早前，有網民拍到Aaron同太太方媛在公園散步拍拖，仲見到兩口子好恩愛甜蜜，他笑稱︰「咁蹺囉！因為始終香港都係細嘅地方，同埋我覺得我自己嘅工作好多時唔喺香港，尤其是拍電影嘅時候。」他指自己今年11月才開始拍戲，所以現在除了做演唱會外，也會比較有空閒一點。他又說︰「我都好享受同屋企人多啲喺埋一齊啊，同太太，同女女，出街食吓飯，行下公園啊，咁我覺得係一件好浪漫嘅事，唔係特登放閃㗎，大家千祈唔好誤會，我係一個唔鍾意高調嘅人嚟嘅，咁啱畀啲市民朋友影到。」

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