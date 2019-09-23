《Running Man》粉絲見面會上演高難度群舞　型爆全場掌聲不絕

即時娛樂
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韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》昨日（22/9）播出9周年粉絲見面會最終部分，8位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰繼續送上多個精彩表演，包括獻唱新歌《喜歡》，又與Apink、Nucksal、Code Kunst、Soran、Gummy合作演出，最叫觀眾讚口不絕的，必定是8位主持表演近4分鐘熱舞，不止在場粉絲起立鼓掌致意，現時該段表演在YouTube瀏覽量更高達15萬，比其他《Running Man》粉絲見面會的表演片段瀏覽量還要高！

《Running Man》昨日（22/9）播出9周年粉絲見面會最終部分。（ 《Running Man》畫面）

《Running Man》主持獻唱新歌《喜歡》，期間宋智孝感觸落淚。（ 《Running Man》畫面）

《Running Man》粉絲見面會仲有乜嘢表演睇？

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《Running Man》主持的群舞由著名排舞師Lia Kim編排，而《Running Man》主持練習過程中，Lia Kim亦有親自指導。不少觀眾和嘉賓擔心8位主持無法消化高難度編舞，而眾人練習時亦笑料百出，例如李光洙身高太突出，導致原本的「千手觀音」舞變成蜈蚣舞，池錫辰一度忘記舞步，被其他主持群起指責。8位主持經過50日練習後，成功完整呈獻Lia Kim的高難度編舞，觀眾和嘉賓均拍案叫絕，而《Running Man》主持和Lia Kim完成表演後更激動落淚，可見眾人為今次表演付出不少努力。

全場最受歡迎的表演是8位主持一同表演高難度群舞！（ 《Running Man》畫面）

因為李光洙身高太突出，導致原本的「千手觀音」舞變成蜈蚣舞。（ 《Running Man》畫面）

好在上到台，李光洙特意遷就大家身高，解決咗畫面突兀嘅問題。（ 《Running Man》畫面）

宋智孝同全昭珉呢個眼神同動作非常煞食！（ 《Running Man》畫面）

截稿前，《Running Man》群舞表演（橙框）錄得超過15萬瀏覽量，遠超甚他表演。（ 《Running Man》YouTube截圖）

重溫《Running Man》主持群舞表演

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