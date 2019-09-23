TWICE Mina未參與《Feel Special》宣傳　Momo盼隊友早日病癒回歸

韓國女團TWICE今日（23/9）推出第八張迷你專輯《Feel Special》，TWICE成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛和子瑜出席首爾廣津區舉行的新碟發布會。日本成員Mina雖然有參與專輯封套和MV拍攝，不過因健康理由未能參與發布會和其餘宣傳活動，而志效綵排時腳部受輕傷，未能與其他成員同台跳舞，難免令ONCE（TWICE粉絲）感可惜。

TWICE今日推出新專輯《Feel Special》。 （Viu《K1頭條》提供）

志效綵排時腳部受輕傷，未能與其他成員同台跳舞，只能坐在一旁獻唱。 （Viu《K1頭條》提供）

TWICE所屬公司JYP娛樂8月曾發表聲明，指出Mina被確診患上焦慮症，所以Mina無可避免選擇性參與TWICE的工作。雖然Mina未能隨隊參與《Feel Special》宣傳，同樣來自日本的Momo未有感到氣餒：「雖然Mina這次沒能一起參加活動，但是能夠一起拍攝MV就已經很幸福。一切健康為上，希望Mina能完全康復後再歸隊。」

Mina因確診患上焦慮症，只參與專輯封套和MV拍攝，未有出席發布會。（Twitter/@ JYPETWICE）

Momo認為Mina能參與MV拍攝已經非常幸福，希望Mina能完全康復後再歸隊。 （Viu《K1頭條》提供）

另外，《Feel Special》同名主打歌由JYP娛樂創辦人朴軫永製作，與過往TWICE開朗風格相比，《Feel Special》較為成熟和偏向抒情風格。志效透露與朴軫永吃飯聊天後，朴軫永從對話中得到靈感而創作的歌曲，描寫TWICE出道四年來經歷艱難時刻後的心情。TWICE成員對《Feel Special》相當滿意，例如台灣成員周子瑜稱對《Feel Special》的歌詞有所共鳴，而娜璉亦表示：「聽到這首歌時，想起以前艱辛歲月，過往的回憶湧現，令我感到身邊有很多人愛我。」TWICE的《Feel Special》面世後一小時，即登上韓國最大音源網站Melon實時榜第四名，看來《Feel Special》得到不少ONCE和樂迷歡心。

《Feel Special》較過往風格成熟，打歌服也比以往貴氣不少，圖為台灣成員子瑜。 （Viu《K1頭條》提供）

TWICE成員對朴軫永製作的《Feel Special》相當滿意，娜璉稱收聽時，出道四年回憶湧現。 （Viu《K1頭條》提供）

TWICE《Feel Special》發布會新聞圖