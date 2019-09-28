不獲TVB續約9.28成最後上班日　林子博：上個月先話續約3年加人工

林子博（Bob）入行接近30年，除了在無綫（TVB）多個節目中亮相，亦是娛樂新聞台主播，不斷為觀眾採訪娛圈消息，其大女林詠渝和細仔林卓楠亦是童星，為觀眾帶來不少歡樂。最近，林子博的太太董燕君（Shirley）確診患癌，不但令關心他的好友、觀眾感到驚訝，他本人亦大感壓力。雖然有不少有心人鼎力相助，希望他們一家四口可以渡過難關。不過最近卻爆出林子博不獲TVB續約的消息。

太太Shirley突傳患癌噩耗 林子博忍痛陪打硬仗：我真係唔冧得！

身為一家之主的林子博須同時面對老婆患癌和失業兩大問題，令人感到心酸。（Facebook/@林子博）

親自通知太太不獲續約：佢心情跌落谷底！

林子博接受《香港01》訪問時確認消息，指自己上星期已收到TVB通知：「一個月前監製搵我話續三年約同加人工，但最後『過堂』過唔到，我都唔知係原因。今日（28/9）實際上係我嘅Last day。第一個知嘅屋企人係我個仔，佢即時反應係『咁點算呀』，我問返佢好唔好講畀媽咪知，佢話『唔好講畀媽咪知，佢會好唔開心，不如你扮返工啦』，我話扮唔到啦，我又要幫媽咪打針，又要陪佢睇醫生，我扮返工點樣陪佢睇醫生呀。最後，我都係講咗畀老婆知，佢心情跌到落谷底。」

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不獲續約後眼見太太病發負能量爆升：我嗰刻真係好憎TVB！

林子博相信天無絕人之路，指自己有手有腳，就算有經濟壓力也不會三餐不繼：「唯有做住Freelance先！平少少都會接，做下司儀工作之類。（會唔會叫朋友幫手？）唔想咁，捐得幾多吖，我而家最需要嘅係一份工，就算大大小小嘅工作我都肯做，真正能夠解決屋企問題嘅都係一份工作。」

問會否覺得TVB不近人情，他坦言本身沒有諗過這個問題，因為續約與否是商業決定：「佢又唔係合約期內『雞』我，係咁啱呢個時間我咁樣，係當我見到老婆發作，攬住個馬桶喺度嘔時，我嗰刻真係好憎TVB，但到我老婆冇事時，我又冇咁諗。」有指林子博不獲續約與他在網上發表「黃絲」言論有關，他澄清：「我好少提呢啲，我多數都係講老婆仔女，就算係講都係講民生嘢，即係起條橋好貴咁。」