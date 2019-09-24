《MAMA 2019》確定日本名古屋舉行　粉絲無緣香港見BTS、TWICE

由2012年起，已連續7年在香港舉行的韓國大型頒獎禮《MAMA》今天（24日）終宣布，《2019 MAMA》將確定選址日本名古屋舉行，相信K-Pop粉絲們今年將不能近距離在香港見BTS防彈少年團、EXO、TWICE和IZ*ONE等偶像。

《MAMA》頒獎禮已連續7年在香港舉行，8月時官方仍表示正在考慮香港舉行的可能性，可惜《MAMA 2019》官方今天宣布，頒獎禮將於12月4日舉行，並且確定選址日本名古屋巨蛋，相信大會就近日香港爆發的反修例風波而有所考量。同一時間，礙於韓中兩國正值日韓貿易戰，因此不少韓國K-Pop迷都極力反對頒獎禮移師日本舉行，可是大會並沒有聽從粉絲的意見，因而引起不滿。

《2019 MAMA》今宣布將選址日本名古屋巨蛋舉行。（資料圖片）

按圖重溫去年《MAMA 2018》：

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對於《2019 MAMA》落實在日本舉行，大會表示也明白兩國的關係甚為緊張，可是除了政治問題外，認為民間的交流還是應該繼續。而這次將會是《MAMA》首次在巨蛋體育館舉辦外，亦將會是20年來最大規模的一次。暫時大會未有公布出席的歌手及嘉賓名單，不過適逢今年是《MAMA》的20周年，相信必定會有大量頂級藝人獲邀出席。

粉絲今年無緣在香港見BTS防彈少年團和TWICE等偶像。（資料圖片）