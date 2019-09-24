一文睇晒八位圈中滑水女神　陳瀅、余思霆都唔夠呢位高人氣

夏天，為眾人帶來出海的機會，陽光的映照，海風的輕吹，使人拋開一切沉醉於這片遠離煩囂的樂土。如果這種感覺對你來說太過文靜，出海還可以享受各種水上活動，一眾藝人最喜歡的莫過於是滑水！ 這個夏天，不少藝人都在其社交網站上貼出自己滑水的英姿，其實滑水並不容易，滑過的人都知道在初初一定會上不了水，就算能上水也不能維持太久，所以他們也真的花了不少時間去練習。

呢個係蔡嘉欣！（IG@蔡嘉欣）

應屆港姐參賽者蔡嘉欣（Kayan）在落選後沒有心情低落，依然玩得食得，早前晨早流流出海，Kayan在IG分享玩滑水的靚相和短片，還成功堅持到半分鐘，難怪她興奮到舉起V字手勢！

相信佢真係好開心！（IG@蔡嘉欣）

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蔡嘉欣post唔少水著相，相信佢好鍾意出海。（IG@蔡嘉欣）

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美國長大的余思霆好喜歡滑水。（IG＠余思霆）

余思霆向來熱愛水上活動，早前把靚相post上IG，留言表示：「今年多了好多人玩 #wakesurfing，不過我好像都還是比較喜歡 #jetsurf 不管哪個，有得出海玩就好啦～我好想念潛水呀！好想念海底！考了幾年牌，今年一定要在重回海底！」

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吳千語滑水好優雅。（IG@吳千語）

吳千語（Karena）在昨日於IG上載了幾張滑水的相，近年愛上水上活動的她，平時玩起上來都有板有眼，而且十分優雅。雖然不是穿三點式，但她穿上一件頭泳衣也相當有型，而且keep住一向纖瘦窈窕。

好有型！（Instagram@karena_ngs）

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陳瀅絕對係有板有眼！（IG＠陳瀅）

陳瀅向來喜歡滑水，在九月頭的時候，雖然天氣逐漸轉涼，但她依然出海玩滑水，還拍了片放上IG同大家開心share。見她玩得好開心，又興奮得高舉雙手，技術也相當不錯。

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極喜歡陽光的她，當然有不少陽光照。（IG＠陳瀅）

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周秀娜都鍾意玩滑水！（IG@周秀娜）

周秀娜 （Chrissie）早前於IG post了她出海滑水的靚相，相中的她身穿超deep V白色one-piece泳衣，大曬fit爆身材，不過網民卻將重點放在她過瘦的情況，有人更留言話：「瘦到扁晒。」

Chrissie好瘦。(ig@chrissienana圖片)

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陳偉琪都有玩滑水！（IG@陳偉琪）

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「Jenny」雷珍妮的陳偉琪（Vicky）在月頭貼出多張水着相，雖然她身穿一件頭泳衣，但其驕人身材卻是遮不住，手執滑板的她笑容亦甚有自信。：「早排同3位港隊wakesurf 代表出海，第二次玩 wakesurf. 完全感受到呢個運動既挑戰性。平時我仲意玩要用<力>的表現的運動，譬如打拳，做 gym。但 Wakesurf 給我的感覺就是要放鬆，跟著每個浪走。有很平靜，很 Zen 的感覺。謝謝這個體驗！」原來仲係同港隊玩，勁！

同3位港隊人馬人齊玩，一定學唔少嘢。（IG@陳偉琪）

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《美女廚房》的美女學徒鍾晴。（IG@鍾晴）

現年27歲的無綫女藝人鍾晴（Karlie）在去年擔任《美女廚房》的美女學徒時已令人留下深刻印象，早前她主持《3日2夜》上演了一幕浸溫泉更令人印象難忘。早前天氣炎熱，她頻頻出海大玩水上活動，包括相約了好友譚嘉儀以及組合天堂鳥齊齊去滑水，Karlie滑水的技巧相當唔錯㗎。

佢同譚嘉儀相當老友。（IG@鍾晴）

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何超蓮這張照片，成功吸引了兩萬多個Like。（IG@何超蓮）

睇咗咁多藝人，都唔夠女神何超蓮（Laurinda）勁，早前在IG上貼出了自己穿上白色開胸泳衣，出海滑水的照片，不足2小時內就已經得到1.5萬個讚好，受歡迎程度簡直媲美天皇巨星。

女神何超蓮真係好吸引人。（IG@何超蓮)