【罪夢者】一分鐘預告觀眾睇到拍案叫絕　賈靜雯崩潰爆喊好心痛

萬眾期待的Netflix 首部原創華語劇集《罪夢者》（Nowhere Man）終於在今天（ 24 日）公開前導預告片。在這短短一分鐘的預告片當中，突出了男主角阿全（張孝全飾演）眾多的黑暗面，以及女主角靜芳（賈靜雯飾演）感到無助精神崩潰的畫面。短短時間內就已經吸引許多劇迷關注，更直言看到起晒雞皮絕對不容錯過添。

張孝全在劇中飾演死刑犯。（《罪夢者》截圖）

有留意《罪夢者》一劇的觀眾都知道，阿全因為涉嫌一宗綁架案被懷疑殺了人，最終判入獄而面臨死刑槍決。但他就不甘心如此死去，在過程中就與一起被判入獄的兄弟瀟灑（王柏傑飾演）和福星（周洺甫飾演）策劃逃出監獄，過程中他更發現原來當中藏有一個極大陰謀，最後在保護家人的歷程中得到自我救贖。

預告片中張孝全總是沉默寡言，一雙眼睛顯得非常有戲，將死刑犯有冤屈之情不甘心的一面演得淋漓盡致。當中他還上演了一場與警察飛車追逐的劇情、在犀利的眼神之下一步一步逃離警察的追捕，整個場面十分激烈。不少網友對於張孝全這個角色都給予高度讚評，認為他一舉一動都將死刑犯那種無助感演得非常好，期待劇集盡快播出。

張孝全的眼神特別有戲。（《罪夢者》截圖）

除了張孝全獲得讚賞之外，劇中女主角賈靜雯亦令人眼前一亮。在劇中她飾演張孝全的情人，就在她懷孕之時男方被懷疑殺了人被判入獄，隨之令她知道非常崩潰。之後在醫院獨自產子的她，繼而到收押所探監，非常失控地拍打玻璃哭訴要求張孝全講出真相：「我從來不相信你殺人，但是你一點希望都不給我，我每一秒都在想，是你殺了人！」邊講邊落淚的她非常慘情，最後更崩潰嘶叫哭成淚人。這一幕看到許多網友超心痛，大讚賈靜雯的演技非常出眾。

賈靜雯在劇中演技大爆發。（《罪夢者》截圖）

另外，眾所周知過往不少演員拍攝影視作品時，都不是按着「順住拍」的手法拍攝。但今次《罪夢者》就為了令一眾角色能更投入故事中，就鮮有地用「順住拍」的手法拍攝，這種情況令張孝全感到非常新奇，使他更進一步亦感受到「阿全」的內心世界和無力感。該劇集將在在下月31日播出，我們就拭目以待。