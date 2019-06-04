《與惡》後煲乜好？　百大台劇精選5套好戲！《罪夢者》不容錯過

害怕《我們與惡的距離》結束之後，台劇又要回歸一貫的愛情戲碼了嗎？別擔心！其實還有不少優質台劇作品，不僅再次深度探討生死、犯罪等社會議題，更有科幻、驚悚等歐美劇拍攝規格以及視后視帝們助攻！這5部優質台劇，肯定讓你對台劇再度刮目相看。

即睇「百大口碑台劇排行榜」▼

+ 6 + 5 + 4

#1.搶救生命卻被認為是「兇手」—《生死接線員》｜網路聲量：3,011筆

這是一部關於「器官捐贈」的故事，女主角是一名「器官捐贈協調師」，每天要面對各個傷心欲絕的家屬，但還需要時間平復心情的家屬，常會認為這些協調師形同「殺死」他們的親屬，然而，協調師必須扛住壓力和不解，讓更多人活下去。

台灣視后方文琳參與演出的《生死接線員》第3集引起網民廣泛討論。（DailyView網路溫度計截圖）

《生死接線員》卡士有曾紹宗、《樓下的房客》李杏等，就透過《生死接線員》讓我們更進一步了解這些同樣在搶救生命，卻鮮為人知的醫護人員吧！

即睇《生死接線員》精彩劇照▼

+ 3 + 2

#2.「更生人」如何在社會繼續生存—《噬罪者》｜網路聲量：1,222筆

殺人犯在出獄之後，他的生活會發生甚麼變化？《噬罪者》補足《我們與惡的距離》視角，以更生人的觀點出發，描述出獄後如何調適與世界的隔閡、讓他人接納重新出發。

《噬罪者》網路聲量力壓爆紅同志劇《HIStory》系列。（DailyView網路溫度計截圖）

劇中，王翔（莊凱勛飾）因殺害女高中生李曉君（蔡瑞雪飾）入獄，在十多年後終於假釋出獄，不料因一樁交通意外事件，讓他的過去被曝光。迫切期盼過着平凡日子的他，又再度面臨挑戰，但卻也因此與大學時期的女友沈雯青（夏于喬飾）意外重逢。

「罪，不因刑滿而消失，噬罪的人如何得到救贖？」更生人要如何突破社會的歧視、獲得被害者家庭的原諒，重拾平凡的人生？《噬罪者》預計將緊接《生死接線員》後播出，而曹晏豪、蔡淑臻、隆宸翰、顏毓麟、金凱德等也參與演出。

即睇《噬罪者》精彩劇照▼

+ 11 + 10 + 9

#3.通靈小真要上大學了—《通靈少女2 》｜網路聲量：10,543筆

台灣首部登上HBO Asia的電視劇——通靈少女回歸了！以台灣傳統宮廟文化為背景，繼續拍攝新一季，而有通靈能力小真要上大學了，她在宮廟和新校園間，會發生甚麼樣的趣事呢？

《通靈少女》於「百大口碑台劇排行榜」排第8。（DailyView網路溫度計截圖）

與前一季不同的是，小真多了一位空靈「學妹」溫貞菱，而第一季的學長蔡凡熙因為在劇中已經過世，新的男主角則由范少勳接棒。有趣的是，這兩位新卡士也曾在前年和郭書瑤角逐金鐘獎，這次藉《通靈少女2》同台飆演技！預計在今年夏天、HBO上播出。

即刻重溫《通靈少女》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

#4.台灣首部律政職人劇 天心披上律師袍—《最佳利益》｜網路聲量：2,952筆

如同國外職人劇以法律個案推演，《最佳利益》藉由各個案件的鋪陳，一幕幕呈現法律工作者的日常，劇情講述一群懷抱公平正義的新手律師，在五個月的實習期間所歷經的血戰實錄。視后天心更披上律師袍，飾演「利益為上」，不惜鑽法律漏洞也要贏得官司的律師。如果對律政劇有濃厚興趣，不妨打開電視一探究竟。

天心自爆有「公主病」成功令引起熱議。（DailyView網路溫度計截圖）

本片由《一把青》的金鐘視后天心及鍾承翰扮演要角，雖然同為律師，卻分別呈現只追求效率、成功率的「訴訟快手」，以及富有正義感的新手律師。而與他們對簿公堂的檢察官則由溫昇豪演出。

即睇《最佳利益》角色簡介▼

+ 9 + 8 + 7

#5.穿越夢境 國民老公張孝全要逃獄—《罪夢者》｜網路聲量：334筆

《罪夢者》為Netflix首度自製的第一部華語影集，死刑犯阿全在獄中等死時，聽聞兒子被綁架，因此想辦法逃獄保護家人，然而，在過程中她發現逃獄過程比想像中險惡，且不時會陷入半夢半醒的狀況！

張孝全承認拍攝《罪夢者》時老婆已懷孕。（DailyView網路溫度計截圖）

《罪夢者》改編自真實故事，探討台灣社會對於死刑的矛盾以及黑幫文化。主演卡士除了張孝全、賈靜雯外，更有王柏傑、劉子千、周洺甫、許光漢吸引你的目光！另外，網路平台Netflix較不受電視尺度管制，因此據說會出現男男裸露的打鬥畫面。

張孝全為扮演囚犯甘願剃頭上陣。（張孝全@微博）

延伸閱讀：

他的名字就是品質！網友認證台灣十大超有料編劇

超想翻白眼！《與惡》最讓女人火大的5種男性類型 你遇過幾種？

翻拍根本就是毀了回憶！這些偶像劇經典到必須列入珍貴遺產

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】