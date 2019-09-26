【多圖】王麗嘉着內衣影相騷「食極唔肥」身段　網民大讚︰完美！

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王敏德（Michael）和名模馬詩慧（Janet）的二女王麗嘉（Irisa）向來喜愛以火辣型格的打扮示人，又愛在IG跟網民分享靚相，雖然未有正式入行，但已得到外界的高度關注，出席各大品牌的時尚活動，事關她遺傳了爸爸媽媽的優良基因，有大長腿和過人的身高！而曾在美國讀書的Irisa，風格和打扮都受到歐美風影響，causal得來又hot，也不介意在社交平台貼上好多超性感的美照，日前Irisa又在IG上載了一張穿着一套黑色性感蕾絲內衣的照片，盡騷天賦本錢，腰部的線條更是非常吸引，網民都大讚「Perfect（完美）」。她曾接受《香港01》訪問時講過，沒有過份節食，「想食的都會食」，令人好羨慕。

Irisa性感得來都好有型，非常有個性。（Instagram@irisashannon）

Irisa早前仲貼了跟家姐王曼喜（Kayla）的合照，二人對鏡頭扮鬼臉，非常搞鬼！除了她們兩姊妹好感情外，她們跟父母也好close，可能是因為Michael和Janet的教導方式好開明，他們幾姊弟跟父母都好似朋友咁friend㗎！

兩姊妹感情好好！（Instagram@irisashannon）

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