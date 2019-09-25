ITZY出道9個月狂掃21個音樂節目冠軍　11月首赴澳門舉行Showcase

韓國三大娛樂公司之一JYP娛樂今年一月推出女團ITZY，五位成員Yeji禮志、Lia、留眞、彩領和Yuna有娜以歌曲《DALLA DALLA》和《ICY》在韓國和亞洲爆紅，並橫掃21個音樂節目冠軍，獲封為「怪物新人」！有見及此，出道僅9個月的ITZY將於11月舉行亞洲巡迴Showcase，與台北、馬尼拉、新加坡、曼谷、美國多個城市的MIDZY（ITZY粉絲）見面，而11月9日更會到訪澳門演出！

韓國三大娛樂公司之一JYP娛樂今年一月推出女團ITZY。（視覺中國）

ITZY出道僅9個月已橫掃21個音樂節目冠軍，獲封為「怪物新人」！（Twitter/@ITZYofficial）

ITZY成員逐個睇

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「ITZY PREMIERE SHOWCASE TOUR ITZY? ITZY! In MACAU」將於11月9日假「澳門百老匯TM」-百老匯舞台舉行。門票將於10月9 日經由大麥網、購票通 Cityline、通行琴行、澳門百老匯網站、星際酒店、「澳門銀河™」及「澳門百老匯」售票處作公開發售，而使用PopCon App可於10月4日至6日期間尊享優先購票服務。凡購買VIP門票的觀眾將可參與擊掌會或簽名會或與ITZY影團體合照。

ITZY澳門Showcase將於11月9日假「澳門百老匯」的百老匯舞台舉行。