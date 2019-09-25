鄭雨盛讚好金義聖支持港人IG　內地粉絲心碎轟：國家面前無偶像

曾出演《證人》和《天眼跟蹤》等多套韓國電影的男演員鄭雨盛，近日因讚好金義聖多張IG照片而陷入爭議。由於金義聖多次公開表明支持香港人的反修例運動，因此鄭雨盛的舉動立即惹來內地粉絲的不滿，更有人留言人生攻擊等，是繼尹鈞相後再有韓國演員捲入事件。

近日只要在微博搜尋「鄭雨盛」的話就會出現「港獨」的關聯詞，事緣日前鄭雨盛在IG上一次過讚好金義聖多張與香港反修例運動的照片，當中包括金義聖單手遮眼，為疑似右眼中槍少女打氣的相片。鄭雨盛的舉動迅速被內地網民發現，因而有不少粉絲湧到他的IG留言表示失望，更有部分激動的粉絲直稱鄭雨盛是「潛在的港獨分子」，變成大型脫飯現場。

鄭雨盛因讚好金義聖IG而備受中國網民批評。（IG截圖）

按圖睇內地網民反應：

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內地網民對鄭雨盛的表態感失望外，後來更演變成人生攻擊，直指鄭雨盛的教育程度只到小學生水平，質疑他是否被他人洗腦教壞。被網民留言洗版的鄭雨盛，今天（25日）在IG上傳一張黑色的照片，雖然未有發表任何立場但似乎正在向激烈的網民作無聲反抗，而他稍後時間亦已再次刪除相關照片。對於鄭雨盛讚好金義聖IG，暫時內地粉絲的反應可說是一面倒，而韓國方面則未有成為熱話。

鄭雨盛今天曾更新IG，未知是否向網民作無聲反抗。（IG/@tojws截圖）