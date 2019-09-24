【Straight】金義聖香港示威採訪播出　柳俊江提721元朗事件落淚

曾出演《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖，本月中就香港爆發的一連串反修例風波親身來到香港進行實地採訪。名為「2019香港的憤怒」的報道昨晚（23日）在MBC時事節目《探查企劃Straight》中播出，報道中金義聖訪問了不少學生、市民及議員，其中柳俊江受訪時更激動落淚。

多次支持香港反修例運動的金義聖，上星期初突然現身香港就示威活動做採訪而造成話題。他更走訪港九新界，只為把香港現時的實際情況傳遞至更多韓國人。初到達金鐘一帶時，金義聖在鏡頭前講到：「雖然聽說今天是沒有警方批准的遊行活動，但想不到仍有無數的市民上街。」感嘆民間的威力。除了親身走訪示威區，他亦有訪問多位市民、前線示威者和學生等，向他們理解香港人的五大訴求。採訪期間金義聖多次被香港市民認出並要求合照，他表示雖然相當難為情，但對此沒有預想得到。

金義聖有份採訪的「2019香港的憤怒」昨天於《探查企劃Straight》中播出。（Straight截圖）

金義聖本月中突然來到香港，走訪金鐘和灣仔多個示威地。（資料圖片）

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這次香港行，金義聖也訪問了幾位立法會議員，包括林卓廷、許智峯、譚文豪和朱凱廸，向他們探討有關香港政府現況，以及警察有否涉及濫權等的話題。另外金義聖亦有與前新聞主播柳俊江見面，柳俊江憶述721元朗黑夜白衣人無差別襲擊市民事件時，他更一時感觸落淚。他用英文講到：「當時見到兩個孩子被打，我要去救他們，但我也被6至7個流氓圍着用鐵通打…」表示當時頭破血流的自己也非常無力。

金義聖與多位人士會面，包括前新聞主播柳俊江。（Straight截圖）

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