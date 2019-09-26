SM娛樂被吳亦凡等解約仍舉行中國海選　韓國網民諷刺「招募逃兵」

韓國三大娛樂公司之一SM娛樂將於本月28日起舉行中國巡迴海選，發掘大中華地區的K-pop偶像潛力股。SM娛樂會到多個內地城市舉行海選，包括北京、上海、廣州、成都等地之外，亦會於12月28日假香港兆基創意書院進行香港區選拔，不過SM娛樂將台北納入今次中國選拔地區之中，引起台灣網民不滿，要求SM娛樂將台北剔出中國選拔。同一時間，韓國網民對SM娛樂舉行大規模中國選秀大惑不解。

SM娛樂將於本月28日起舉行中國巡迴海選，亦會於12月28日假香港兆基創意書院進行香港區選拔。（Facebook/@SMTOWN）

SM娛樂旗下藝人

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2005年起，SM娛樂讓多個來自中國和海外的華人在韓國出道，包括Super Junior出身的韓庚、周覓、女歌手張力尹、Super Junior-M的Henry、f(x)的宋茜、EXO出身的吳亦凡、鹿晗、黃子韜等。不過，韓庚、吳亦凡、鹿晗和黃子韜先後與向韓國法院提交申請，要求判決與SM娛樂合約無效，四人從此回到中國發展，被韓國網民封為「逃兵」。因此，有韓國網民稱今次海選為「2019 SM逃兵招募」，又指「既然都會逃走，為何還招募」、「未來逃兵招募嗎」、「不能失去逃兵啊」、「現在還沒打起精神嗎？」等等。

台灣網民不滿SM娛樂將台北納入中國選拔地區，因而留言要求剔除台北。（Facebook/@SMTOWN）

韓國網民對SM娛樂舉行大規模中國選秀大惑不解，又稱今次海選是「逃兵招募」。（Theqoo截圖）

過往有4位來自內地的K-pop偶像向SM娛樂提出解約，韓庚是其中之一。（視覺中國）

與SM娛樂解約之藝人逐格睇

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SM娛樂之所以堅持招募華人練習生，相信內地市場豐厚收益和「限韓令」有關。2015年開始，SM娛樂允許張藝興和宋茜在內地成立工作室，以個人身份發展，並與SM娛樂對分收益。兩人近年在內地積極發展音樂、影視、綜藝方面事業，而今年8月公布的「2019年福布斯中國名人榜」，張藝興和宋茜分別獲得第11名和第41名，網上更流傳張藝興2016至2018年收入高達6.8億人民幣（約7.5億港幣），雖然張藝興沒有證實有關傳聞，不過相信他的收入豐厚，而SM娛樂亦能從中獲得厚利，所以SM娛樂重視來自中國的藝人，與內地市場豐厚收益不無關係。

f(x)的宋茜亦獲允許設立個人工作室，最近完成10年合約後，與SM娛樂分道揚鑣。（視覺中國）

2015年開始，SM娛樂允許EXO的張藝興在內地設立個人工作室，並與SM娛樂分配收益，有傳張藝興2016至2018年收入高達6.8億人民幣。（視覺中國）

此外，2016年韓國決定在境內部署「薩德」導彈防禦系統，激發中國怒火，因而限制韓國藝人在內地發展，不過，非韓籍和非韓裔K-pop偶像則不受此限。有見及此，韓國娛樂公司紛紛派出華人K-pop偶像發展中國市場，而SM娛樂除了讓張藝興和宋茜開設個人工作室外，今年1月更推出全華人男團WayV，成員包括來自香港的Lucas黃旭熙、泰國華人Ten、來自內地的Winwin等，以求能夠繼續吸納內地市場收入。

從今次中國海選來看，SM娛樂未來仍然會繼續進軍中國市場，不過日後SM娛樂旗下華人偶像會否如韓庚、吳亦凡等人一樣，與公司爆出合約糾紛，實在難以一概定論。