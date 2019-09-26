【VAGABOND】秀智聞演動作戲即打退堂鼓　李昇基嘆不停奔跑好辛苦

韓國SBS新劇《VAGABOND》（港劇名：亡途覓雪）本月20日首播，兩位主角李昇基和秀智繼《九家之書》後再次合作，而且斥資250億韓幣（近港幣1億6千萬元）、耗時11個月拍攝，規模媲美荷里活製作，為觀眾送上連場恐怖攻擊和追逐場面，首周在韓國首都圈的收視最高獲得11.5%，成為同時段收視第一。李昇基與秀智早前就接受訪問，大談拍攝時最難忘的場面。

李昇基和秀智主演，投資超過港幣一億的《VAGABOND》本月20日首播。

李昇基與秀智早前就接受訪問，大談拍攝時最難忘的場面。

李昇基與秀智表示最難忘的拍攝場面是在摩洛哥取景的片段，以及第一集所出現的動作戲。李昇基與秀智拍攝前接受動作訓練，才能在鏡頭前表現得揮灑自如。被問到誰比較辛苦的時候，李昇基搞笑表示：「我跑戲比較多，應該是我比較辛苦吧？」秀智大笑著說：「雖然李昇基拍的戲難度很高、很辛苦，這個我也無法反駁，但我也有自己的難處啊！」

李昇基與秀智拍攝前接受動作訓練，才能在鏡頭前表現得揮灑自如。

李昇基早前在台灣見面會上，直言拍攝《VAGABOND》的過程中，感受到演動作片毫不輕鬆，所以看動作片時要「以虔誠的心、跪著看」。李昇基又稱，雖然拍動作戲受傷機會很高，但動作片實在魅力沒法擋，所以會慎重選擇之後再接拍。至於秀智坦言不想再拍動作片，但是《VAGABOND》讓她留下美好的回憶，所以之後會看劇本類型之後才決定要不要接拍。《VAGABOND》香港時間逢星期五、六晚上9時於韓國播出，而Netflix則於當晚晚上11時推出最新一集《VAGABOND》中文字幕版本，緊貼韓國劇情發展。

秀智直言拍畢《VAGABOND》後，不願再拍動作戲

《VAGABOND》劇照