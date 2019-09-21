【VAGABOND】首集收視破11%　李昇基高難度動作戲媲美電影級數

由秀智和李昇基主演的SBS韓劇《VAGABOND》（港譯：《亡途覓雪》）昨晚（20日）首播，而第一集的首都圈收視最高達11.5%，成績可說是相當不錯。不少期待已久的劇迷都有讚無彈，大讚劇集的動作場面媲美電影級的大製作外，內容都非常充實！ 注意！慎防劇透

《VAGABOND》首集講到與侄子相依為命的車達健（李昇基飾），因一次墜機事故從此失去了侄子後，在摩洛哥機場認出了唯一的倖存者，即是發動這次事故的恐怖分子，兩人展開了一場肉搏。其後李昇基與在韓國駐摩洛哥大使館工作的高海麗（秀智飾）相遇，她為了隱藏自己國家情報院情報員的身份，一直在大使館中假裝成冒失的職員。李昇基和秀智相遇後，將會一同合作揭露國家的巨大陰謀，不過二人的合作是否各懷鬼胎，就要留待之後再揭曉。

李昇基在《VAGABOND》首集就上演多個動作場面。（劇照）

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第一集播出後，劇迷最驚喜莫過於李昇基在《VAGABOND》的多個動作場面。劇中的李昇基是一位特技演員，身手非常好的他第一集就上演多場打戲，包括駕電單車在大街上飛馳、用頭撞破磚頭及越過建築物跳上行駛中的汽車等，每個畫面都被劇迷心中留下深刻印象。去到結尾時，李昇基與追逐恐怖分子時連人帶車跌落懸崖下後，流着一臉鮮血非常痛心的一幕，更是一下子戳進大家的心。除此之外，今集亦播出了李昇基與侄子生前開心玩耍的畫面，與他失去侄子後心碎的心情成了強烈差別，不得大讚他的好演技。

想睇更多秀智的表現，劇迷千萬不要錯過今晚播出的第二集，Netflix也會同步上線！

第一集秀智的戲份未算太多，不過其美貌已造成熱話。（劇照）