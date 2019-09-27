周志康入行十年首度出單曲：有人唔知我係歌手

細孖周志康入行十年首度推出個人單曲《少年時代》，日前他作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，大談出歌感受。阿康指入行十年得到呢個角色同歌曲好感恩，「都算係一份禮物，今次首歌好Rock，好多人話估唔到係周志康唱，有啲人仲唔知我係唱歌，今次都係一個好好嘅機會再重新認識我」。

周志康（右）2009年與孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》入行，入行10年終於有機會出單曲。（IG圖片／danielchau928）

周志康於2009年與孿生哥哥周志文參加《超級巨聲》，繼而簽約TVB加入娛樂圈，不過入行後以拍劇為主，他曾經為少了唱歌機會而灰心，但很感恩有演戲和做主持的機會，「我覺得呢行係要默默耕耘，我屬於慢火，雖然我慢慢行，性格隨遇而安，但唔出歌又唔代表我唔鍾意音樂。我好慶幸呢兩年間同翟威廉及周志文做咗Happy Live，其實Happy Live可以話係重燃我唱歌團火，因為Keep住唱，令我唔會怯場，如果冇咗Happy Live嘅練習，我錄歌都可能會生疏」。

周志康和同翟威廉及周志文組隊Happy Live，經常直播夾band，令他對音樂團火不滅。（IG圖片／danielchau928）