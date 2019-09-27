BLACKPINK Lisa上衣束褲顯螞蟻腰　Rosé與「閃電俠」集郵留念

2020春夏巴黎時裝周於當地時間23日開鑼，不少韓星獲邀出席，包括秀智、Sandara Park、Jessica鄭秀妍、模特兒Irene Kim等，而女團BLACKPINK成員Rosé和Lisa則分別獲YSL和CÉLINE邀請，出席當地舉行的時裝展。昨日（26/9）Lisa身穿黑色長袖長衣和牛仔褲抵達仁川國際機場，準備啟程前往巴黎。Lisa的衣着風格看似平實，不過Lisa用牛仔褲束起上衣，突顯其20吋纖幼螞蟻腰，令BLINK（BLACKPINK粉絲）非常羨慕。

Lisa昨日準備啟程前往巴黎。（Viu《K1頭條》提供）

Lisa用牛仔褲束起上衣，突顯其20吋纖幼螞蟻腰。（Viu《K1頭條》提供）

Lisa機場圖逐格睇

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另外，法國時間24日，BLACKPINK成員Rosé與Kate Moss、張鈞甯、歐陽娜娜等人出席YSL時裝展，Rosé更與飾演DC超級英雄「閃電俠」的Ezra Miller、YSL創意總監Anthony Vaccarello、歌手Lolo Zouaï等人碰面，Rosé與眾人一一合照留念。Rosé事後亦有在Instagram大曬在巴黎所拍的相片，似乎Rosé對今次法國時尚之旅感到滿足。

Rosé在法國時間24日出席YSL時裝展。（Twitter/@lostinroses211）

Rosé更與「閃電俠」Ezra Miller合照。（網上圖片）

Rosé喺YSL時裝展做咗啲乜？