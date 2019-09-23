被稱Jennie、Sulli混合體　17歲韓成敏拍《18歲的瞬間》彈起

韓國每年都有不少後起新秀，要成功帶起知名度都要配合天時地理人和。近日2001年出世，今年只有17歲的模特兒及演員韓成敏（又譯：韓勝敏），因與前Wanna One邕聖祐和金香起等人拍攝韓劇《18歲的瞬間》後而引起關注。她的高顏值更被稱為是BLACKPINK Jennie和Sulli雪莉的混合體，難怪成功彈起。

韓成敏在《18歲的瞬間》飾演黃露美一角，在學校中是一位滿身名牌的Gossip Girl，吸引到不少狂風浪蝶同時妒忌心也相當重，相信有看過此劇的粉絲都難免有少少討厭劇中，帶點八婆仔性格的她。角色性格突出的同時，也讓出道只有一年的韓成敏成功引起韓國網民的關注。官方身高169厘米高的韓成敏，隸屬韓國大型模特兒公司Esteem，是Irene Kim和韓惠珍等名模的師妹。出演《18歲的瞬間》前，韓成敏亦參與過不少MV拍攝，並曾擔任SKT、LG和多個化妝品品牌的廣告模特兒，演藝經驗算是豐富。

韓成敏初出道已有着Jennie、Sulli混合體之稱。（網上圖片）

韓成敏最近因韓劇《18歲的瞬間》而成為話題。（IG/@sungmin_h）

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韓成敏初出道時就有BLACKPINK Jennie和Sulli的混合體之稱，不少網民大讚她的五官和氣質與Jennie相似，但笑起來的笑容則如Sulli一樣甜美，因此迅速在網絡上走紅並成為各大廣告商的新寵兒。早在2017年韓成敏已登上多本著名雜誌，相信今年即將18歲的她，憑着非常高的可塑性，未來預計會有非常優秀的發展。外形亦越趨成熟的她，未知之後仍會否留有Jennie及Sulli的影子呢？

韓成敏出道短短一年多，已成為迅速走紅。（IG/@sungmin_h）