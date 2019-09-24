BLACKPINK Rosé大曬纖腰遠赴巴黎　秀智化淡妝現國民初戀氣質

2020春夏巴黎時裝周於當地時間23日開鑼，國際知名品牌Dior、YSL、Chloe、Hermès、Celine等均會舉行時裝表演，展示來年春季系列服飾，有多位韓星獲邀出席，包括BLACKPINK的Rosé、秀智、Sandara Park、Jessica鄭秀妍、模特兒Irene Kim等，眾人昨日（23/9）現身仁川國際機場出發前往巴黎，已經盡展各自的時尚風格。

昨日有不少韓星遠赴巴黎出席時裝周，Sandara Park是其中之一。（Viu《K1頭條》提供）

韓星機場時尚逐格睇

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BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa近年成為世界各地時裝周的常客，而今次Rosé則獲YSL邀請，出席當地時間24日下午舉行的時裝活動。昨日Rosé抵達仁川國際機場，穿上駱駝色大褸和黑色緊身長褲，讓身材倍顯修長，身材纖瘦的Rosé亦露出小蠻腰，令整體造型更為型格，突顯BLACKPINK的Girl Crush風格。

近年常在各大時裝周見到BLACKPINK成員的身影，今次Rosé受YSL邀請出席巴黎時裝周。（Viu《K1頭條》提供）

Rosé利用駱駝色大褸和黑色緊身長褲，讓身材顯得修長，又露出小蠻腰，整體風格更為型格。（Viu《K1頭條》提供）

Rosé嘅機場時尚低調得嚟又有型！

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另外，秀智昨日以米白色針織上衣和紅色紗裙現身機場，與Rosé的型格造型相比，秀智衣著風格就較為柔和，又淡施脂粉，符合其「國民初戀」形象。秀智甫到達機場，即背向傳媒紮起馬尾，然後才走到傳媒攝影區域，讓在場記者拍照。有韓國網民在討論區「Theqoo」指出，今次秀智獲Dior邀請出席時裝周，而此舉是想展示衣服背後的品牌商標，秀智因而獲網民大讚不只外表出眾，而且懂得乘機做宣傳，難怪會獲得廣告商厚愛。

秀智淡施脂粉現身，配合身上服裝，突顯其「國民初戀」封號。（Viu《K1頭條》提供）

秀智突然背向鏡頭紮辮，原來是想展示Dior商標。（Viu《K1頭條》提供）

韓國網民大讚秀智不止外表亮麗，而且非常識趣。（Theqoo截圖）

秀智登機後已經放下頭髮。（IG/@skuukzky）

秀智嘅打扮係咪好有「國民初戀」feel呢？