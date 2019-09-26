【多圖】被網民質疑整容　程美段Kiwi：下次素顏畀大家睇

程美段（Kiwi）自出道以來一直是城中的話題女王， 近日她因一張IG照片，就被網民懷疑整容。今日（26/9）她出席一間店舖的開幕時接受《香港01》訪問，就否認了有關整容的傳聞，她說：「靚咗就OK㗎啦，不過整嘅話應該要修復期，要休息一排，但係我都冇休息過，整嘅話都冇錢。下次素顏畀大家睇下，睇下有冇唔同囉。」幾時可以睇到？「拍條全過程變身畀大家睇囉，不過要問幫我揸機拍片嗰啲人幾時得閒，哈哈。」

程美段的化妝與以前稍有不同。（葉志明攝）

傳送門：暑假後變明日花網民質疑「大修葺」 程美段kiwi：整咗嘅話我切！



不止是言論以及身材出位，原來她也十分有生意頭腦。言談之間，她表示自己近期也投資了朋友的網上湯包商店的生意，11月頭就會正式出市。她說：「因為之前都係拍飲食節目多，自己又鍾意食嘢，所以朋友就搵咗我。」投資了多少？「5位數就實有啦，但係就未到6位數，不過就要睇發展點樣，視乎大家個反應（再決定投資幾多）。」

有網民懷疑程美段去旅行整容。（IG@kiwichingg）

出錢之外，她也表示自己有份提供湯水的菜單意見，她說：「她多嘢要考慮，尤其是成本，味道又要試。我自己就有提議牛油果湯，因為近年都流行要食得健康，或者南瓜、青豆湯。」幕前工作賺錢，所以投身商界？她笑說：「OK嘅，所以就投資啲小生意，遲啲仲會同朋友夾份開網上超市。」

程美段（Kiwi）側面睇真啲：