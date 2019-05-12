【程美段專訪】向杜汶澤挑機追數走紅　敢言因有經歷：我乜都做過

程美段向杜汶澤追數事件現已告一段落，此事除了成為香港人茶餘飯後的話題外，亦間接帶動了程美段（Kiwi）的人氣。整件事由「爆料」、「隔空對話」、「杜汶澤公開道歉」至事件平息，都有如電視劇劇情般有高潮起伏兼追看性。不過食足「花生」之餘，大家心底裡可能也會浮出一個「黑人問號」：「WHO？呢個程美段係乜水？喺邊度走出嚟？」就讓她好好的說一次。

有不少人都是透過《為何深夜總是餓》而認識程美段（Kiwi）。（Youtube截圖）

程美段與杜汶澤之間的勞資糾紛，暫且不說是誰是誰非，事實是，阿澤早前已分別在facebook和其網上節目道歉，而在無數Likes、嬲嬲之中，大眾真正的討論焦點，是一個乍看是賣身材的「𡃁妹」，敢於向一個娛樂圈前輩挑戰，更何況那一位還是出名「有嗰句講嗰句」的杜汶澤？因而向她報報以熱烈掌聲。事件之中，程美段的行為應稱作敢言，敢「追糧」、敢出文反擊，甚至是參與拍攝TVB《美女廚房》時被炒，也敢為自己認為遭受不公平的對待而出聲。

先不說事件中誰對誰錯，單是向杜汶澤挑機，就已經值得給程美段幾下掌聲。（梁碧玲攝）

有人同我講過：『你唔適合做呢行！』 程美段

自認性格不太懂說話 程美段：我細細個就俾人恰！

在娛樂圈中，戴著面具待人接物是常識吧？不過她卻經常反其道而行。其實她敢言的性格，很大程度也源於小時候讀書以及家庭關係。



「我細細個就俾人恰！」程美段自言未畢業出社會工作，讀書時期的她其實不太喜歡與同學接觸。「我由細到大都係孤獨精、邊緣人！以前讀中學男女校嗰時都有自己一班朋友，但係都唔係好講嘢（或者說「埋堆」），唔知係咪咁，所以就成日俾人Bully，嗰時佢哋會圍住我，唔知想點又唔俾我走。（你冇反抗？）冇啦，好嚟好去就算。」

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程美段以前的照片比較清純，與現有的形象有180度轉變。（程美段IG圖片）

曾同時做三份兼職 儲夠錢報讀物理治療文憑

中學畢業後，她就入讀了物理治療的文憑課程，她說：「媽媽一路都好慳，所以進修所有費用都係我自己兼職打工儲落㗎。」為了減少媽媽的經濟負擔，她在中學時期就已經開始做Part-Time。「嗰時乜都做過，酒店炒散做過、廚房又有、M記、萬寧、7-11。之後讀完書出嚟，就開始做Model。（簽Model公司？）唔係，係喺啲Whatsapp Ｇroup入面自薦做Showgirl，喺街邊派贈品，兩年前一個鐘都有$100-$300嘅。」為甚麼不接酬勞比較多的「私影」？「有攝影師約過我去酒店影私影，不過唔啦，我擔心安全問題。」最高紀錄，她試過試過同時做三份兼職，白天做餐廳，夜晚通宵到服飾店執貨。

程美段說，中學時期的自己甚麼工作都有做過，進修時的費用更是自己賺的。（程美段IG圖片）

自幼父母離婚 小時候已明白窮滋味

單憑上述幾句，已知道程美段很早就明白搵錢要緊，因為她明白窮是怎樣一回事。

「爸爸以前做開飲食業，媽媽就喺酒店做清潔、洗碗。細個住喺港島區，搬過好多好多地方，不過都係離唔開灣仔銅鑼灣一帶，住嘅最多都係二、三百呎屋。其實好細個嗰陣，媽媽喺菲律賓就已經嫁落嚟香港，嗰陣時屋企環境好好多，後嚟係因為爸爸嗜賭，爭落好多錢，喺我小學嗰陣，媽媽先同佢離婚、分開住，先至一個女人揾錢租屋湊大我。」

大眾程美段應該是始於TVB節目《美女廚房》，當時的她也很是出位。（林迅景攝）

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程美段在網上爆紅的原因，其實源自於她的出位火辣IG相 （點擊細圖觀看）

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家人被「恰」選擇啞忍 長大後程美段則選擇反抗

她自言，自小就與媽媽兩人相依為命，所以與媽媽特別好感情。「細個我屋企人算係比較弱勢，試過俾人恰，但係好多時我哋都選擇唔出聲、當冇嘢，所以大個咗出嚟做嘢之後，我就同自己講：『我一定唔可以好似佢哋咁，唔可以俾人恰，我要變強，強到可以保護到屋企人！』有時唔出聲，就會更加惡化或者人哋得寸進尺，所以大個之後我都覺得唔可以啞忍。」

程美段自言家人經常被人欺壓，所以長大後不想再「俾人恰」。（梁碧玲攝）

母冀回菲律賓生活 程美段做孝女：我想幫佢買樓！

問起加入娛樂圈後的願望，她就表示現階段希望為媽媽置業。「佢近期就同我講話，佢好想返鄉下，喺香港又冇人冇物。喺香港住咗好多年都唔慣，想叫我喺鄉下（菲律賓）度買樓畀佢，所以就要更加努力。（咁你儲夠錢未，儲足幾多？）未咁快啦！」她說，如果以現時進度，不吃不喝儲半年也有機會在當地買層二三十萬的樓。「哈哈，不過媽咪成日都話我大使，又擔心我冇錢用。我話：『你唔使擔心我，我有錢吖。』跟住我畀（家用）佢，佢就會話：『我唔使啦，留畀妳自己使啦。』就算以前出啱啱出嚟做嘢，佢都仲有畀零用錢我。」

程美段坦言有幫媽媽在菲律賓置業的打算，所以要努力搵錢。（梁碧玲攝）

紅不紅沒法控制 「要諗自己一定得！」

怕不怕自己只會「紅一排」，人氣轉眼即逝？程美段沉思了一會：「要睇你點樣去承接呢樣嘢，呢次為你帶來嗰一下人氣同工作，都要睇你點樣接。咁多工作接到落嚟，又點樣發展更多嘢。我覺得有時候、有啲嘢，自己本身都唔會控制到，或者咁講：冇退路嘅時候，就唔好諗住自己唔得，而係要諗自己一定得。」