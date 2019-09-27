馬來西亞的最紅情侶 Youtuber Jeff和Inthira早前舉行盛大婚禮，筵開70席，非常夢幻，更邀請了各地 YouTuber 出席喜宴。Jeff 和Inthira 結婚當天，穿上了由 TVB 御用設計品牌Danieleslie所設計的婚紗和晚裝，香港娛樂圈中不少名人都曾穿過這個品牌的出品，就連文詠珊（Janice Man）都是他們的捧場客。

馬來西亞最紅情侶YouTuber 日前舉行盛大婚禮，筵開70席，邀請了不少海外YouTuber出席喜宴。（影片截圖）

Jeff 和Inthira交往3年後決定結婚，男方今年情人節當天帶女友來香港求婚，4月時在美國拉斯維加斯註冊。二人於9月中在馬來西亞舉行婚禮，當中他們所穿的馬來袍、超華麗婚紗和晚裝禮服都是出自Danieleslie手筆。

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Danieleslie由Daniel 和Leslie 主理，是馬來西亞品牌，他們亦曾經為香港小姐競選及台慶設計佳麗們和藝人晚裝。不少名人結婚時，也有選穿該品牌服飾，包括薛家燕娶新抱時，她和一對新人及親家所穿的馬來袍；陳展鵬和單文柔結婚時所拍的傳統婚照也是出自該品牌；而Janice Man也選了這個品牌的馬來袍給家中長輩在她婚禮當中穿着。

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馬來袍是馬來西亞華裔的傳統中式禮服，由傳統裙褂演變而成，上衣龍鳳褂，下裙較接近秀禾服的A字裙擺。顏色的變化絢麗多彩。除了傳統的中式工藝，亦結合了印度絲、燙鑽、釘珠等西式工藝；在圖案方面，除了傳統的牡丹、並蒂蓮、孔雀、鳳凰等這些代表幸福吉祥的圖案刺繡元素，也會使用帶有南亞特色的花紋圖案，樣式比中式傳統裙褂更多變。

看來Janice Man 結婚也有找Leslie 設計禮服，給家中長輩穿着。（IG圖片／danieleslie）

Jeff 和 Inthira分享許多情侶互相作弄、開箱、挑戰等影片，深受粉絲喜歡，當中最爆的，要數他們曾踢爆上流社會的包養內幕。因為Inthira經常收到包養邀約，其中一次收到來自台灣董事長開出95萬台幣（約24萬港幣）天價包她一晚。不過Inthira當然沒有答應赴約，Jeff 認為有手有腳的人，都應該好好賺錢。事實上Jeff 和 Inthira都相當踏實，二人明白花無百日紅，做YouTuber 不是長遠的事業，所以斥資500萬創業，開創女性用品品牌，並計劃逐漸淡出YouTube圈。