韓國藝人Sleepy爆被TS娛樂瘋狂剝削　抽佣九成兼唔交租被房東趕走

韓國演藝界近年發展蓬勃，不少當紅藝人活躍於幕前，令外界認為其生活質素定必不俗，但事實又是否如此呢？Rapper兼綜藝節目常客Sleepy今年4月向所屬公司TS娛樂提出解約，近日更大爆自2008年加入TS娛樂開始，便被瘋狂剝削，雖然有關指控被TS娛樂全盤否認，但過往TS娛樂多次被旗下藝人和員工爆出欠薪剝削醜聞，民眾均傾向支持Sleepy。 然而，相信不少人十分好奇，為何Sleepy在TS娛樂捱足11年，才在今年提出解約？既然TS娛樂罄竹難書，為何又有不少人願意加入TS娛樂？

Rapper兼綜藝節目常客Sleepy今年4月向所屬公司TS娛樂提出解約，又自爆多年來被公司剝削。（IG/@sleepysta）

Sleepy是各大綜藝節目常客，亦曾參與Hip Hop選秀真人騷《Show Me the Money》。（《Show Me the Money》畫面）

Sleepy參與過咩綜藝節目？

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Sleepy點樣俾人剝削？

韓國傳媒Dispatch本月23日報道，Sleepy與TS娛樂於2008年10月10日簽約中，訂明TS娛樂將會抽佣高達9成。活動期間，TS娛樂經常不發薪，加上前經理人偷取收入，Sleepy迫不得已在3年間每月向公司借取110萬韓元（約港幣）以維持生活，並需在收益中扣除有關費用。2016年，Sleepy與TS娛樂續約，公司抽佣比例由9成降至5.5成，但Sleepy在13年來收入僅得1億2000萬韓元（約港幣783,742），平均月薪僅港幣5,000，而TS娛樂亦拖欠Sleepy寓所的水電費和租金，令Sleepy時常被斷水斷電，甚至被房東趕走。

Sleepy與TS娛樂於2008年10月10日簽約中，訂明TS娛樂將會抽佣高達9成。（Viu《K1頭條》提供）

TS娛樂未有按時繳交Sleepy家的水電費，Sleepy為免突然斷水，更特意用浴缸裝水備用。（Viu《K1頭條》提供）

點解Sleepy忍咁耐先解約？

在韓國演藝圈，藝人單方面解約隨時有機會被封殺和抹黑，以東方神起為例，2009年，金在中、朴有天和金俊秀向SM娛樂提出解約，同時轉投cjes娛樂，三人組成JYJ重新出發，但直至今時今日，三人除了參演電視劇外，仍甚少機會參與綜藝和音樂節目，被外界認為SM娛樂向電視台施壓，令金在中、朴有天和金俊秀難以在電視節目亮相。

2009年，金在中、朴有天和金俊秀向SM娛樂提出解約，直至今時今日，三人除了參演電視劇外，仍甚少機會參與綜藝和音樂節目。（視覺中國）

另外，TS娛樂旗下男團B.A.P在2014年11月集體提出合約無效，當時B.A.P稱出道3年才獲得收入，但六人僅得港幣12萬，遠比7,060萬港元要少。然而，B.A.P翌年8月選擇和解和重返TS娛樂。雖然未有透露和解原因，但避免被封殺或許是其中一個原因。若Sleepy不是山窮水盡，也不會貿然與公司解約。

至於Sleepy出道初期，TS娛樂已經抽取九成佣金，理論上，Sleepy在2016年完成首七年合約時，會選擇離開公司，但Sleepy選擇續約，或許因為2015年參與MBC綜藝節目《真正的男人》後爆紅，為了延續人氣強勢，Sleepy選擇續約亦無可厚非。

TS娛樂數度與旗下藝人鬧出合約風波，其中包括已解散的男團B.A.P。（視覺中國）

點解咁多人仍願意加入TS娛樂？

TS娛樂雖然被視為十惡不赦的娛樂公司，但TS娛樂亦曾經風光一時。自2008年成立以來，TS娛樂先後捧紅了女團Secret和男團B.A.P，在韓國和亞洲大受歡迎，自然吸引不少練習生加入TS娛樂。然而，TS娛樂一直被指責未有向藝人支付應得的酬勞，因此，Secret的全烋星、宋枝恩、B.A.P、女團Sonamoo的受玟、娜玹紛紛TS娛樂提出解約，而在綜藝節目活躍的Sleepy離開TS娛樂後，亦爆料力數公司未有按時支付應得酬勞。至於事情如何解決，就要繼續留意事態發展。

Sleepy與公司的糾紛將會如何結束，實在值得大家關注。（IG/@sleepysta）

TS娛樂與藝人合約糾紛一覽