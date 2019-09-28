傳經典美劇《老友記》班底僅表面啱Key　珍妮花太靚成戰靶？

美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）慶祝25周年，幕後不為人知的小秘密也一一浮面。專門報導明星與名流八卦的雜誌《Star》近日竟以封面故事指，有傳前畢嫂珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）曾經「犯眾憎」，其他主角都覺佢神憎鬼厭，大家出現公眾眼前時「Friend過打band」的印象都是假的，真實情況遠不如劇迷想像中美好。

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影視作品中的好友、愛侶，在真實生活裡水火不容的情形並不罕見，在《色慾都市》（Sex and the city）扮演Samantha的Kim Cattrall同其他3位女主角唔啱Key就搞到人盡皆知，但《老友記》一班主要演員私下交情深厚卻是一直為人津津樂道的。

《Star》雜誌的消息來源表示，本劇剛開始在美國爆紅時，外界只關注珍妮花與她的「Rachel頭」，令其他人勁不滿。尤其她本來在6個人之中知名度稍差、藝壇地位遠不及早就紅過的Courteney Cox，她與扮演Phoebe的Lisa Kudrow都覺得媒體、觀眾單單因為珍妮花的髮型夠charm，就將焦點集中晒對方身上勁膚淺。

Courteney Cox同與扮演Phoebe的Lisa Kudrow都覺得媒體、觀眾單單因為珍妮花的髮型charm，就將焦點集中晒對方身上勁膚淺（《老友記》劇照）

連男演員都不滿珍妮花成為全劇焦點，尤其在劇中是室友的Matt LeBlanc和Matthew Perry，成日一齊拎珍妮花講笑，講到好難聽，也覺得她自以為比其他人犀利，令人反胃。眼見大家的矛頭都指向珍妮花一個，好在之後所有人連成一線、齊齊向NBC電視網爭取加人工，先逐漸培養出革命情感，令早期的不愉快煙消雲散。

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