【金宵大廈】何解Coco姐發夢做愛見到黑貓？　真正解說其實好簡單

《金宵大廈》周四(26日)播出一集，講到章瑋（李施嬅飾）走入「金宵舞廳」返回前世，時間線並以章瑋的前世Coco姐為主角。劇中Coco姐更因為發夢夢見黑貓「靚寶」，而向當時還是後生仔的林若思（張彥博飾）請教：「何解會夢見黑貓」。不過林哥仔卻以「夢見黑貓代表有事發生，可能係吉祥亦都可能係災禍」矇混過去，由此至終都沒有解釋，更被Coco姐笑：「讀書人即係讀書人。」

黑貓「靚寶」在旁邊睇住。（電視截圖 / 《金宵大廈》）

根據夢書《周公解夢》所述，夢見黑貓即是暗示生活或事業上會遇到競爭對手；夢見黑貓進入家中的話，就代表着有意料之外事情發生，或好或壞，而如果夢中的自己沒有嚇到的話，即說明了黑貓是來幫助自己的。如果像是劇中，Coco姐夢見黑貓的話，就即是解作，最近家中成員的情感可能較為疏離，各管各的事情，建議這兩天的溝通應以理性溫和的對話可以緩和氣氛。

一個夢有很多種解法，Coco姐這個夢就符合了幾個情節。（電視截圖 / 《金宵大廈》）

另外，Coco姐也夢見了自己與劉旭輝（陳山聰飾）做「男女朋友之間嘅事」，在解夢網站也解釋道，夢見和陌生人發生性行為是一種希望打破陳舊戀愛模式的信號，夢見與別人發生性行為，則預示可能會交上新的朋友，甚至是與陌生人交朋友，可以積極交往。看上去與Coco姐發夢後即認識劉旭輝，再發展感情的情節亦都十分配合。