【金宵大廈】分析前世3大謎團　Alex同阿蕭注定悲劇收場

TVB劇集《金宵大廈》成為城中熱話，在昨晚（26日）播出的全新單元故事《異夢》中，講述了Alex（李施嬅飾）及阿蕭（陳山聰飾）的前世姻緣。而兩人的愛情發展，也能從中得出一些線索，究竟Coco（Alex前世）的夢境、黑貓靚寶、書店老闆林老師（劉江飾）之間有什麼聯繫呢？

全新單元故事《異夢》講述Coco（李施嬅飾）與劉旭輝（陳山聰飾）的故事。（劇照）

Coco是金宵舞廳的當紅大班，她經常夢見來世的事。（電視截圖）

Coco夢見來世

Alex的前世是金宵舞廳當紅大班Coco，她經常夢見在金宵大廈發生的連串怪事。在昨晚（26日）的一集中她夢見了自己與阿蕭（陳山聰飾）做「男女朋友之間會做嘅事」，但夢中的她並不是Coco，而是來世的Alex。而這一幕就被黑貓靚寶目睹全程。此外，Coco曾在書店中拿起一架玩具飛機擺弄，這也預示了Coco來世Alex做了空姐。

Alex（李施嬅）與阿蕭（陳山聰飾）的這一幕，被黑貓靚寶目睹全程。（電視截圖）

Coco曾在書店中拿起一架玩具飛機擺弄，這也預示了Coco來世Alex做了空姐。（電視截圖）

林老師預示Alex同阿蕭悲慘結局

Coco經常到書店找老闆林哥仔（張彥博飾），即是林老師（劉江飾）聊天，而林哥仔就將Coco的夢境集結成書，包括有個男人鍾意同塑膠公仔交往、鴉烏婆捉細路仔，正正對應的就是單元故事《娃》和《鴉烏》，而Coco更回憶曾與夢中的男人一起看流星雨，這一幕在第6集中有出現。此外Coco亦有憶述夢中的男人分享過的故事：有個女人推住架BB車但入面冇人、每逢行雷閃電貓就會俾老鼠追。以上的情景都有在來世一一發生……

書店老闆林哥仔（張彥博飾）將Coco的夢境集結成書，所有情景都有在來世一一發生。（電視截圖）

+ 14 + 13 + 12

可見連接Alex同阿蕭前世今生的關鍵人物就是林老師，他在金宵大廈留守了50年，年青時暗戀Coco，又親眼目睹劉旭輝（陳山聰飾）同Coco相戀和慘死的經過，見證了兩人的悲慘結局令他非常痛心。所以之後當他遇上Alex同阿蕭時，出於保護的心態百般阻撓兩人交往。劉江曾在花絮中透露Coco曾夢見自己做空姐，而Alex正正就是空姐，他將一切都寫進小說《夢遊》中，不過最詭異的是：「呢本書到咗而家，書裏面記載嘅嘢，即係佢（Coco）發夢嘅嘢，都喺個大廈裏面發生。」

林老師（劉江飾）將Coco的夢境寫成《夢遊》，書中記載的事，都在金宵大廈內發生。（電視截圖）

+ 5 + 4 + 3

黑貓靚寶貫穿前世今生

「靚寶」穿插在兩人的前世今生，一時在Coco的夢境中出現，一時又出現在舞廳的枱上，不過劉旭輝（阿蕭前世）卻說見不到黑貓。究竟「靚寶」的真正身份是什麼呢？無論是Coco還是Alex，都叫這隻黑貓做「靚寶」，即是「靚寶」貫穿兩世，是同一隻貓。不過前世同今生相差至少50年，試問「靚寶」怎麼可能有50多歲命呢？而「靚寶」每次出現，都引領着Coco、Alex、劉旭輝、阿蕭見證一些事，看來身份絕不簡單。對此，編審羅佩清就透露靚寶是「非一般的喵星人」。至於Coco夢見來世，阿蕭夢見前世，編審就留下懸念：「呢個係關鍵謎團，係莊周夢蝶，定蝶夢莊周呢？」

黑貓在前世今生都叫靚寶。（劇照）

Coco見到靚寶出現在金宵舞廳的枱上，但劉旭輝就話見唔到，相當詭異。（電視截圖）