每年10月和11月舉行台慶亮燈儀式和節目巡禮是無綫一直以來的傳統，也是年度大型節目之一，每年這個時候無綫都會實行大曬冷，全台藝員齊出動造勢。皆因節目巡禮會邀請全港廣告客戶出席，宣傳無綫來年節目大計，以吸納更多商戶落廣告，所以無綫對11月的節目巡禮的安排尤為重視，甚至會安排所有小生花旦傾巢而出「冧客」，內部人更稱之為「小台慶」好想而知重要程度。

無綫原本計劃於11月8日將台慶亮燈和節目巡禮一同舉行。（資料圖片）

不過今年《逃犯條例》修訂的爭議至今已發展酵三個月，無綫新聞卻屢被大眾質疑報道偏頗、有違新聞中立的原則，引致網民提出罷買在TVB落廣告客戶的商品。早前無綫舉行的DSE放榜及中秋節活動都因為怕被網民圍堵而相繼取消，藝員商演活動亦減少了不少，連一向受網民歡迎的馬國明，亦試過有示威者到場，令到他的商演活動提早結束，今日就有報道指，無綫原本計劃於11月8日將台慶亮燈和節目巡禮一同舉行，但經過無綫內部開會後，為怕被立場不同的廣告公司客戶現場狙擊，決定取消亮燈和節目巡禮，而這也是無綫過去數十年來，歷史性第一次取消相關活動，並考慮將亮燈環節加插在11月19日舉行的台慶當晚舉行。

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《香港01》記者向無綫企業傳訊部查詢，其回覆如下：「有關說法毫無根據，因應近期市場環境，無綫有需要調校過去節目巡禮之一貫做法， 需以較靈活方式去加強與廣告客戶之聯繫及溝通，直接向廣告客戶推介無綫來年之精彩節目。」