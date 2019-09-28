范冰冰復出觸礁？　LV微博宣布代言人身份不足三小時刪Post

逃稅風波前，范冰冰一直係國際品牌寵兒。（視覺中國）

因為逃稅風波，出道20年的范冰冰，演藝事業全面停頓，消失123日之後低調行善，慢慢試水溫為復出鋪路。

9月27日國際知名品牌Louis Vuitton（LV）高調宣布范冰冰做代言人，點知引起內地網友強烈反彈，不足3小時LV就將該微博發帖刪除，唔通冰冰只做3個鐘代言人？

9月27日LV於官方微博上載范冰冰嘅照片。（微博：路易威登）

LV官方微博、IG、Twitter同步喺27號發文，網友驚見范冰冰嘅相片，同Rihanna以及泰國女神Yaya等並列。冰冰由帽、太陽眼鏡、裙、鞋到手袋，都係最新一季品牌服飾，被外界視為高調復出重要一步。點知微博一出引來唔少內地網友負評「還好意思出來」、「看不爽范冰冰出來撈錢」等洗版留言。另外亦有吳亦凡粉絲跳出嚟指偶像先係真正全球代言人。

范冰冰同呢個品牌一向合作愉快。（視覺中國）

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吳亦凡粉絲貼出微博，指偶像先係真正嘅代言人。（微博：路易威登）

LV同步喺IG及Twitter上載范冰冰照片，至今亦無刪除。（微博：＠Jersey張馨靈）

工作室公關總監張馨靈開聲：一直屬於你的從未停止！

劇情峰迴路轉，不足三小時LV將呢篇微博刪除，引起嘩然，網友笑稱范冰冰「當了三小時代言人」，覺得佢復出機會渺茫。不過睇返其實LV只係刪除咗微博，IG以及Twitter都未有刪除留言，而且冰冰工作室國際公關總監，執行經紀人張馨靈喺今日凌晨發微博，寫上：「一直屬於你的，從未停止，永恆的情誼，永遠的陪伴。#范冰冰路易威登全球代言人」。到底「代言人」身分是否有變？睇嚟仲需要觀望。