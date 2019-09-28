【巴黎時裝周】Baby疑冇洗頭現頭皮屑被鬧丟臉　原來背後另有真相

人氣女星Angelababy（楊穎）近日獲品牌邀請遠赴巴黎出席時裝周，沒想到身穿華麗服裝背後下，她卻被細心的網友發現懷疑其頭髮冇洗乾淨，竟然自帶頭皮屑出席如此重要活動，搞到不少網友指責她實在太丟臉。雖然對此她本人冇作出任何回應，但有網友就議事論事為Angelababy發聲，之後才發現原來只是誤會一場而已。

一向在時尚界有地位的Angelababy，今次獲品牌邀請出席時裝周，其一舉一動的打扮都廣受網友關注。近日她就以優雅民族風示人，身穿印有紅色圖案的純白色長洋裝，再紮起包子頭搭配紅唇，整體感覺非常活潑又甜美。

Angelababy出席時裝周活動。（視覺中國）

不過有精明的網友發現，Angelababy的的頭髮絲出現許多一點點白色顆粒，懷疑是頭皮屑，直指她不尊重是次活動實在太丟臉。不過事後有網友就為Angelababy平反，直指其頭上的白色顆粒其實是雨珠，事關當時的巴黎天氣不好正在飄著毛毛雨而已，大家紛紛在微博留言說道：「巴黎這幾天就是在飄雨」﹑「是雨水喔」﹑「那不是頭皮屑是雨點」…絕對不相信身位一位大明星，其品牌沒有留意清楚就讓藝人如此出席公開活動，力證絕對只是誤會一場而已。

網友發現其頭髮上的白色顆粒是頭皮屑。（視覺中國）

除此之外，網友們還發現Angelababy的黑眼圈有些微的深與眼角四周竟出現些微皺紋，雖然有些小美中不足似的，但整體上她的美態仍然非常出眾。換個角度想亦證明了她這輯時裝周的相片是冇經過修圖的，絕對是原汁原味。不少網友們正因此覺得這才是最真正最自然的美，大家都有讚無彈留言說道：「無修下還能這麼美狀態也很好」﹑「臉部狀態非常好了」﹑「我覺得够好看了」…絕對是圈中數一數二的大美人代表。

網友為星Angelababy平反。（微博截圖）