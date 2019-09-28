疑因支持「反修例」未獲TVB續約　鄭敬基：希望公司能分清楚！

政府因修例引發的風波至今未平息，TVB藝人鄭敬基疑因公開政治取態，而未獲TVB續約。商台節目《1圈圈》聯絡到現身處多倫多的鄭敬基接受訪問，節目其後在facebook專頁發文，指對方回覆表示自己「可能因為參與反修例風波遊行之後，TVB傾續約不了了之」。

商台節目《1圈圈》在Facebook 專頁表示鄭敬基可能因為參與「反修例」遊行，而不獲TVB續約。鄭敬基除了參與遊行之外，亦有在社交網站上載掩眼相聲援受傷少女。（FB截圖／1圈圈）

參與元朗「行街」受訪 《牛下》未獲邀參加宣傳

721元朗白衣人襲擊民眾事件，民間發起於7月27日在元朗「行街」，鄭敬基和太太Angie都有參與其中，期間遇有線新聞採訪，他在鏡頭前表態：「見到上個星期日，我好想守護啲孕婦、婦孺」；其後在「#Eye4HK」活動，鄭敬基也在社交平台上載掩眼相聲援受傷少女。

鄭敬基接受商台節目《一圈圈》中表示跟TVB的合約已經結束，但未獲安排續約。他透露6月時TVB曾聯絡商討續約，惟當時他要到馬來西亞工作，回覆對方，指等他回港後再詳談。按照慣例，TVB會催促他續約，但今年直到8、9月也沒有跟他聯絡，鄭敬基本來想待完成《牛下女高音》宣傳才作打算，他表示如果獲安排幫忙宣傳一定會出席，但似乎TVB亦未有預他參與劇集宣傳。

《牛下女高音》或許是鄭敬基在TVB的告別作。（IG圖片／joelatte）

冀在社會帶來影響力 鄭：希望公司能夠分清楚！

上月已有多名TVB員工疑因支持反《逃犯條例》而被解僱，主持問鄭敬基未獲續約會否與政治取態有關，他在節目中表示TVB成立52年，是一間以香港為基礎發展的香港電視台，相信對方知道香港人需要什麼，公司有其政策、立場與限制，而他作為藝人，除了演戲之外，亦希望可以為社會帶來影響力。鄭敬基表示他只是在私人時間於社交平台所發表的是私人意見，所以希望公司能分清楚。《香港01》聯絡過鄭敬基，但暫時未獲回覆。