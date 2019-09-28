周杰倫《說好不哭》MV掀起奶茶熱　上海分店開張顧客等足14小時

台灣歌手周杰倫上周發布新歌《說好不哭》瞬時成為話題焦點，MV上架後就成功登頂，成為YouTube發燒影片第一名。一直都很愛喝奶茶的周杰倫，有眼尖的網友發現他連MV都選在他鍾愛的machi machi奶茶店取景。原來在拍攝MV之前，周杰倫曾屢次在個人社交媒體推薦這個品牌的奶茶，更上傳與林俊傑在日本分店的合照，並寫道：「跟著哥哥我不會錯」，又不忘標記奶茶店帳號，讓許多歌迷都想一嚐與天王同款的奶茶，所以紛紛前往「朝聖」。

今年7月，周杰倫帶林俊傑一齊去奶茶舖，成為粉絲排隊打卡之地。（Instagram／@jaychou）

MV吸引粉絲於奶茶店門外排長龍

據知machi machi奶茶店是周杰倫助理所開設，首家店舖在2018年年底在台北東區的巷弄裏開設，整體裝潢走的是日系小清新路線，2019年將業務擴展到海外，新MV就是取景自日本東京原宿分店，引發排隊熱潮。據說在《說好不哭》MV發布翌日，原宿分店大排長龍，由1號開始派籌，直到下午4點已經排到了800號籌。被稱為「周杰倫同款」、每杯售480日元（約34.7港元）的鐵觀音芝士亦一早沽清。

周杰倫新歌《說好不哭》MV到奶茶店取景，令該奶茶店Hit爆，各地分店都大排長龍。（Instagram／@machimachi_official）

上海分店仲癲！ 第一名顧客提早15小時排隊

內地杭州分店情況更誇張，有人最早在開店前四小時已到達，也有歌迷因為不想等候而請人來排隊購買，「奶茶黃牛」因而出現，收費50至100元人民幣一杯不等（港幣55至110元）。上海分店於周四（26日）早上11時開業，一大早開始就已經大排長龍，排在第一名的客人據說前一晚9時就開始排隊，即排了近14小時。

據知當天全店只會售賣200杯奶茶，而微博上則有一則「排隊200人，160個是黃牛」的熱搜，一名排隊的小姐透露，排在隊伍前面的黃牛，於早上11點的時候跟她說：「一杯100元人民幣（約110元港幣）！」但接近開店時間，「黃牛價」已經上升到300元人民幣一杯（約330元港幣），現場更有一名拿著招牌芝士奶茶的男子四處兜售，同樣開價一杯300元。