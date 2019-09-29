【上海堡壘．影評】沒有最爛只有更爛　有舒淇都救唔返劣質劇本

《上海堡壘》於今年7月29日正式於中國內地各大院線上映，上映前更出現鋪天蓋地的宣傳，更被形容是中國繼《流浪地球》後的另一史詩式巨製，令人遺憾的是，香港卻沒有上畫。幸運地，上星期終於在Netflix上架了，香港市民終於有機會欣賞，上架後更迅即登上了「熱門電影」一欄。

舒淇的演技並沒有令人失望。（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

電影以舒淇、鹿唅和高以翔作主打招徠，雖則鹿唅未必會令大家按下那個「Play」掣，但舒淇的大名卻十分吸引力，而且在Netflix看戲又不用另外付款，最後這套中國科幻電影就成為星期六的精神食糧，再然後，睇完頭10分鐘後就後悔了，兼渡過了漫長而又充滿問號的107分鐘。對的，它的爛片程度就正如網上評論所說，堪比多年前的由劉德華、林志玲主演的《天機：富春山居圖》。

《天機：富春山居圖》暫時在IMDb的評分為2.2分。（劇照）

《上海堡壘》特效睇得過癮 堪比荷理活大作



故事大鋼，就是老生常談式的：外星人為了資料而侵略地球，最後人類打敗外星人取得勝利Happy Ending，故事又安排了鹿唅單思，暗戀舒淇的姐弟戀情節，加上兩位二線角色的感情戲，以鹿唅為主的4個地球防衛隊隊員一路奮鬥的勵志故事。電影大致可分為兩種：需要用腦，觀看後思考電影想帶出的意義；以及無需思考，但求爽快感的，很顯然《上海堡壘》屬於後者，尤其是特效，細微至外星人的動作、爆炸場面、戰機和建築物，都真實感十足，有荷里活級數，大可與之前《流浪地球》一比。

套戲叫《上海陸沉》都貼切，因為做得最好的，就是上海陸沉這一部分。（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

故事情節充滿Bug位 劇本支離破碎又不合邏輯



老實說，看似故事簡單而直接，但其實故事充滿着不可忽略的漏洞。首先，故事中的上海，都已能夠建造覆蓋整座城市的能量防衛網了，為甚麼士兵們只是配戴個彈射式子彈手槍呢？當主角之一的潘翰田（王森飾）因為拯救隊友自爆而死後，又為甚麼隨即變成集體悼念活動？人類不是和外星人打仗嗎，有人犧牲是正常吧。劇情帶領觀眾情緒步向激昂，下一幕卻要人身同感受為角色的死傷心，這不是自打嘴巴嗎？

都未打完仗，為何要辦悼念活動？（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

忽略故事核心－外星人為甚麼侵略地球？



唉，更不要說戲中的後期配音，TVB明珠台的外語片都尚且會盡量「啱嘴型」，又明顯地分的出哪一句是後期配音或現場收音，這些小問題雖然不影響觀感，聽着卻十分「哽耳」。講到《上海堡壘》最令人詬病的，莫過是劇情上的Bug位：一開始，故事講人類從外太空帶來的一種替代石油的資源－仙藤，並因此而引來外星人侵略。



由始至終107分鐘內都並無解釋過「仙藤」究竟是甚麼東東，為甚麼叫「仙藤」，是一種甚麼樣的能源，更過份的是的...直到防衛隊司令帶着林瀾（舒淇飾）到上海地底所謂的秘密基地「深淵之井」時，才揭曉了「仙藤」是一大堆紫色水晶。「仙藤」？請問哪裡看得出是藤？叫「仙豆」可能會更加貼切。

編劇！可唔可以解釋下點解叫「仙藤」，而唔係叫「仙豆」。邊Part睇得出係「藤」吖？（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

以為後續的劇情會大致解釋下「仙藤」的重要性，好等觀眾理解外星人要勞師動眾侵略地球，但又沒有。1996年電影《天煞-地球反擊戰》都有鋪排的講，外星人是因為地球的土地資源而侵略；就算是以機械人為主打的電影《悍戰太平洋》，都尚且會解釋外星人因為土地不足而侵略。在這方面，《上海堡壘》卻只是輕描淡寫的說，外星人因為這種人類在外星人所得的紫色水晶而發動戰爭，卻而不自行去採掘？外星人擁有高科技，卻會因為這種不穩定又只能給大砲或是防護罩充充電的能源打生打死，最後再輸給科技稍為落後的人類。

話晒係科幻片，用激光槍都唔過份啦，點解主角要用普通衝鋒槍？定係純粹想慳Budget？（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

中國人都唔撐 豆瓣電影只獲2.9分



對，有人會說：睇戲就睇戲，唔好駁故！但對不起！除了結尾中，江洋（鹿晗飾）回到拉麵店傳送「好好睡，晚安。」給已經犧牲了的林瀾（舒淇飾）那一幕，以及片尾歌曲－周杰倫的《世界末日》外，其他部份實在令人卻步。難怪在IMDb中只得到4.1評分，中國電影網站「豆瓣」中，有人更留下了：「《流浪地球》讓中國科幻翻開了新的一頁，《上海堡壘》成功的讓這一頁合上了」的影評。

呢幕熟口熟面...畀少少創意可以嗎？（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

片尾曲好感動。點解？因為係周杰倫首《世界末日》囉。（《上海堡壘》截圖 / Netlfix）

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