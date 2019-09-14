【魔水晶：抗爭時代】改篇自最著名木偶電影　黑暗童話有深層意義

男神兼美劇《荒原》（Into the Badlands）製作人吳彥祖（Daniel）早前在IG上分享了一套電視劇《魔水晶：抗爭時代》（The Dark Crystal : Age of Resistance）的截圖，並高度讚賞，指不止是他，就連家中的女兒也喜愛觀看。客觀點說，單是因IMdb評分8.8/10分，就已經值得一看。那麼這是一套什麼的劇集呢？木偶劇，單看頭10分鐘可能會覺得不明所以，覺得只是一個歷險故事，其實故事的核心就是想顯淺易明的向小朋友解釋抗爭的意義。

故事的主角之一，在地底世界生活的Kira。（Netflix《魔水晶：抗爭時代》劇照）

黑暗童話式木偶劇 大人細路都啱睇

Netflix新劇《魔水晶：抗爭時代》於2019年8月上架，其實這套劇集是改篇自1982年上映的同名作品《The Dark Crystal》的木偶動畫，有別於迪士尼的動畫電影，電影採用全實景以及真實的木偶演出，是故在當時來說十分有開創性。比起坊間「嘻嘻哈哈」的動畫，此劇又更為貼近生活中成年人遇到的黑暗，上一秒劇情還描述着男主角與女友之間的愛情，下一秒男主角的女友就死於非命，還是以最恐怖的形式──被抽乾化成一碗「生命之水」，死的十分乾脆。

第一集就有人死於非命，對小朋友來說會不會太過黑暗呢？（Netflix《魔水晶：抗爭時代》畫面）

入侵者伸出魔爪 小人物反抗極權

在一個叫做「Thra」（瑟拉）的星球上，由一個萬身之源的水晶「魔水晶」支持着，而在這個星球，還生活着一個叫做Gelflings（葛弗林）的和平種族，從中更有一名Gelflings守護着這一顆「魔水晶」。有一天從外星來了18個Skeksis（史基斯人），他們設計令守護着沉睡，並奪取了「魔水晶」，更因此邪惡的Skeksis靠着水晶的力量，統治了這個本來屬於Gelflings的星球。後來，Gelflings更將侵略者奉為「魔水晶」守護者。

1000年後的某一天，「魔水晶」本身的力量逐漸消失，邪惡的Skeksis就向Gelflings伸出魔爪，犧牲他們生命去轉化成生命能量供自己享用，而這一幕就剛好被其中一個名叫Rian的Gelflings撞見，再而激發了他與Brea和Deet三位伙伴對Skeksis的反抗之旅，去推翻Skeksis的統治。

正因為是用機械控制木偶的動作，才能夠栩栩如生。（Netflix《魔水晶：抗爭時代》花絮）

木偶動作逼真 極具教育意義

老實說，以木偶作賣點真的令人十分卻步，但當按下Play Button之後，映入眼簾的反而是栩栩如生、似是活物的角色，就算明知只是虛構的也好。木偶的身體動作，又或是面部動作都有個人特色，甚至是角色的一個眨眼動作、耳朵和嘴巴的開合、眼神對望，也與真實中人類演員的自然動作相差無幾。就正如劇集的製作者所說，想將大家對37年前的舊版《魔水晶》與現代科技結合，創造出一個經典的歷險故事。雖然這是一套黑暗童話，但對小朋友來說卻十分有教育意義，單是能教導他們何謂善與惡，如何抗爭，就已經值得家長花超過10小時陪睇（總共10集，每集一小時左右）。畢竟，連吳彥祖的6歲囡都喜歡，就已經是最好的指標。