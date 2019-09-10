數據分析邊30套美劇最受歡迎！權力遊戲屈居亞軍？黑鏡慘滑鐵爐

對許多人來說，看劇是最方便也最有娛樂性，並且不需要揪來揪去、一個人就可以做的舒壓活動。近年歐美劇集也擄獲不少人的心，有些甚至一季比一季令鐵粉期待，一播就是好幾年呢！今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》搜出《網路口碑－歐美劇排行榜》，告訴你時下最熱搜熱播的歐美劇有哪些，不管是燒腦題材還是嚇死寶寶路線，可都是大大滿足網友們的觀賞慾啊！

數據分析邊百大美劇最受歡迎！即睇第11名至100名排行▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

第10名：《陰宅異事﻿》（The Haunting of Hill House）

原創劇集《陰宅異事》在爛番茄上獲得超高評價，強大的卡司陣容是許多影迷的入坑點，懸疑劇情也是許多人愛它的原因之一。跳脫一般的鬼片動不動就嚇人的形式，改走重視氣氛營造與角色描繪的路線，讓膽小又想一窺究竟的人可以放心享受刺激，這是它與一般重口味驚悚片做出差異的地方。

第10名：《陰宅異事﻿》（《陰宅異事﻿》劇照）

+ 6 + 5 + 4

第9名：《行屍》（The Walking Dead）

超級經典的《行屍》大大滿足喜歡看重口味劇集的觀眾，靠着好劇本加上電影規格的拍攝手法，以及高質感的特殊化妝，成功打造出殭屍趴趴走的宇宙。劇情不只有震撼力，還有滿滿的人性考驗摻在其中，無論男女、老幼、種族還是職業，碰上殭屍不想死的話，就只有拚命掙扎活下來吧！

第9名：《行屍》（《行屍》劇照）

+ 4 + 3 + 2

第8名：《Heroes》

《Heroes》因為劇本、好卡司和高水準的製作，深受劇集迷的喜愛！劇中的異能者們起初心中只有怕，不知道自己身上的改變，甚至不知道自己擁有的能力足以改變未來，雖然是多線發展的故事，但並沒有失控混亂，而觀眾會隨着劇情發展，發現每一個角色間都曾着奇妙的連結並且互相牽動。

第8名：《Heroes》（《Heroes》劇照）

第7名：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）

切爾諾貝爾核電站爆炸事件迄今仍有仍有許多未解之謎，HBO與Sky影業根據真實發生過的切爾諾貝爾核電站爆炸事件，推出迷你劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》，把這個史上最慘烈人為災難之一的真實故事，透過虛實結合的手法用戲劇還原。焦點放在1986年4月發生在烏克蘭的核電廠災難上，不只揭露事故發生的前因後果，也敘述在這場災難中奮鬥犧牲的英雄們的故事，讓觀眾了解歷史、檢討並且牢記教訓。

第7名：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

+ 5 + 4 + 3

第6名：《黑袍糾察隊》（The Boys）

當大家還在期盼着這個世界上真的有超級英雄時，《黑袍糾察隊》就這麼以「當英雄成為反派」的爭議性題材橫空出世，引起注意並且獲得極好的評價。和過去英雄片不同的是，這次在劇中的超能力者不再是人人擁護的正派英雄，而是燒殺擄掠的反派，反而平凡小人物才是真英雄，徹底顛覆大家的想像，故事穿雜着諷刺與黑色幽默，看着時不時就心驚膽顫，卻又在下一秒噗哧爆笑！

第6名：《黑袍糾察隊》（《黑袍糾察隊》劇照）

+ 6 + 5 + 4

《權力遊戲》爛尾屈居亞軍？即睇排行榜前五位美劇▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『歐美劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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