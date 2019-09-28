【開心速遞】劉丹感激無綫多年栽培　永不言休：做到冇人要為止！

劉丹（丹爺）今日（28/9）到中環出席「家+有晴」健康日活動。提到無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》首播至今，已經播出超過600集，有力打破丹爺之前參演過劇集《真情》記錄，丹爺就話：「我哋之前宣布咗加到9百集，只差2百多集就打破紀錄，我好有信心，相信應該冇問題。」

丹爺有信心《愛．回家之開心速遞》集數會打破《真情》紀錄。（陳志嵐攝）

記者問是否年紀大愈多嘢做？丹爺笑言：「其實我後生嘅時候都好多嘢做，幾日幾夜都冇覺好瞓，但諗到會提高知名度，錢就會搵多咗，咁所以唔怕捱。」係人都知羅樂林與丹爺在眾多無綫長青樹演員中，成為搶手貨。丹爺直言：「其實無綫都有好多搶手人嘅，可能你哋唔多覺啫，其實大家都會忙。」

丹爺表示未有想過退休，認為做到冇人要先再諗。（陳志嵐攝）

丹爺非常感激無綫多年的栽培及工作安排：「老實講無綫真係對我好好，幾個長篇嘅處境喜劇都有我份，有《真情》及《香港八一》一路到而家，都好似冇停過。」問有否要求加片酬？丹爺笑言：「我哋唔講呢啲嘅，不過咁多年都會有加嘅，最緊要做得開心，其實只要有嘢做我已經好開心好滿足，啲人成日問我幾時退休，我諗都唔諗，做到我冇人要嘅時候，我咪退休啦！」