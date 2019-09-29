車銀優拍片直擊卸妝曬素顏　韓國網民驚嘆：你做乜要化妝啫？

韓國MBC電視劇《新入史官丘海昤》本月26日圓滿落幕，今次是男團ASTRO成員車銀優首次挑戰演古裝劇，雖然《新入史官丘海昤》播出初期車銀優被批評演技欠佳，幸好車銀優將勤補拙，《新入史官丘海昤》接近尾聲，車銀優獲韓國傳媒大讚演技有進步。除了演技之外，車銀優素來有「臉蛋天才」稱號，其清秀的臉孔瘋魔不少觀眾，而近日公開的《新入史官丘海昤》花絮中，車銀優卸妝一幕更令網民驚嘆「為甚麼要化妝啊！」

《新入史官丘海昤》近日圓滿落幕，ASTRO成員車銀優獲讚演技有進步，相信粉絲都非常欣慰。（《新入史官丘海昤》劇照）

ASTRO官方YouTube頻道27日發布《新入史官丘海昤》拍攝花絮，貼身追訪車銀優在劇集首播前至終映後的一舉一動。（YouTube/@ ASTRO 아스트로）

片段中你還能看到車銀優吃飯的搞笑畫面。（YouTube/@ ASTRO 아스트로）

ASTRO官方YouTube頻道27日發布《新入史官丘海昤》拍攝花絮，貼身追訪車銀優在劇集首播前至終映後的一舉一動，而當中最受網民關注的，就要數到車銀優開播當日完成所有工作後，化妝師幫忙卸妝的一幕。不少網民發現車銀優素顏與化妝後幾乎沒有分別，而且膚質非常好，實在是天生麗質，更有部分韓國網民認為「卸妝後更有男人味」、「為甚麼要化妝啊？」、「你擦掉了甚麼啊？我問你究竟擦掉了甚麼啊？」，看來車銀優被稱為「臉蛋天才」實在不是浪得虛名。

最難能可貴的是車銀優在鏡頭前卸妝！（YouTube/@ ASTRO 아스트로）

韓國網民均被車銀優素顏驚艷，紛紛表示化妝前後並沒有分別，一如以往帥氣。（theqoo）

一齊睇下車銀優卸妝！