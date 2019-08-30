【ASTRO車銀優專訪．有片】不忘3月香港過生日　預告驚喜回饋粉絲

有「臉蛋天才」之稱的ASTRO車銀優，去年因出演韓劇《我的ID是江南美人》而爆紅，就連Do姐鄭裕鈴都被他的魅力吸引住。人氣急升的車銀優今年亦將首度舉行個人見面會「JUST ONE 10 MINUTE」，並以香港站為起點。而10月19日來港前，車銀優特別抽時間越洋接受《香港01》訪問，預告將會唱廣東話歌？

首次舉行個人見面會，車銀優坦言沒有ASTRO隊友的情況下會覺得緊張，但同時亦非常期待。他講到：「因為有很多東西想展示給粉絲，所以想快點與大家見面。」表達了激動的心情。車銀優形容香港是一個美麗的都市，繼今年三月訪港後，非常想念香港的夜景。而被問到車銀優對於是次香港見面會，最期待的部份，他則賣口乖講到最想與粉絲們見面。車銀優也特別提到，三月時在香港過生日，大家為他準備的驚喜仍印象深刻，所以決定這次反過來準備禮物報答粉絲。想知道車銀優準備的神秘驚喜，粉絲記得要留意專訪影片了。

今年3月車銀優曾與ASTRO隊友來港開演唱會，他坦言沒有忘記粉絲為他準備的驚喜。

車銀優將於10月再到訪香港，用心準備的他，莫非練習了廣東話歌？（IG/@eunwo_o_c）

按圖睇車銀優神顏近照：

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最近車銀優和申世景主演的韓劇《新入史官丘海昤》熱播，劇中的車銀優飾演一位在宮中是「母胎單身」的島遠大君，在宮外則是戀愛小說家，活於雙重身份之下。首次出演古裝劇的車銀優表示，這是他一直想挑戰的新嘗試。他講到：「拍攝的過程中，學習了很多，包括不同的動作等。因為拍攝得非常愉快，希望一直收看的粉絲也會喜歡。」他更表示非常好奇香港粉絲的反應，想快點來港與大家確認一下！訪問中，車銀優也提及最近開始了畫畫的興趣，未知他會否有機會在香港一展畫功呢？

首次挑戰古裝劇的車銀優，表示通過拍攝獲得非常多的得著。（《新入史官丘海昤》劇照）

車銀優《新入史官丘海昤》高清劇照：