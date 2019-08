韓國男團ASTRO成員車銀優將於10月赴香港、台北、曼谷、馬尼拉和瓜拉昆布爾舉行首個見面會《2019 CHA EUN-WOO 1st Fanmeeting Tour [JUST ONE 10 MINUTE] In HONG KONG》,一眾ALOHA(ASTRO粉絲)引頸以待,而馬尼拉站門票更已經全數售罄,至於香港站門票將於本月23日開售,車銀優特別拍片宣傳,約定香港ALOHA在10月19日假九龍灣國際展貿中心展貿廳3舉行的粉絲見面會相聚。