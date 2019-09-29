【多圖】湯洛雯IG大方分享水著相　性感度大增原來靠呢樣道具？

藝人湯洛雯（Roxanne）花名叫「靚湯」，是公認的靚女。但早前她出席《2019香港小姐競選》時，就被網民指著錯衫導致驚現「幸福肥」，引起一時討論。周日（29日），Roxanne就在IG貼了到日本的沖繩石垣島旅行的舊相，回顧之前的旅程。照片中的她笑得好燦爛，穿了bikini泳衣，不過外面就再穿上一件白色的防曬衣，但依然見到好身材和白滑肌膚，身形窈窕，係咪想為早前被指「幸福肥」而平反？

Roxanne笑得好燦爛！（Instagram@roxannetong）

Roxanne近來少了貼泳裝福利圖，今次再大方分享靚相，網民都反應熱烈，又大讚她身材fit了，信心回歸，又有網民話︰「正喎！打晒格仔」指外面的防曬衣，非常搞笑！其實看看Roxanne之前的照片，她在影水著相時，都愛穿上這件白色上衣，若隱若現的感覺倍添性感！而她在帖文都透露照片是由爸爸媽媽操刀，想不到她父母的攝影技術都咁好！

Roxanne這幾天都密密post靚相，相信粉絲們不會嫌多的！（Instagram@roxannetong）

網民留言。（Instagram截圖@roxannetong）

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