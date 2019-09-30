方力申45公里環島遊練水博晒命　眼紅流淚起晒雀斑：游到我抽筋

距離方力申參與的「香港環島泳45公里慈善挑戰」正式日子還剩約一個月時間，由4月開始練水的他在日前竟然揚言有放棄的念頭，將一段自己練水後雙眼通紅、不停流淚兼滿面雀斑的短片分享至個人Instagram。其實早前小方已經分享過一段在海上練水練到頭暈，要在海中心嘔吐減壓的短片，有不少粉絲和網友亦對小方的狀態非常擔心，然而小方亦未有氣餒，不過最近有一次練水（15公里）的經歷，就令小方萌生放棄的念頭。

繼之前游到嘔，今次小方真係游到喊。（Instagram@alexfongliksun）

最怕原來係遇上逆流

其實要在海上游水，無論安全、飲食、大小二便、全部都可以靠附加措施去解決，但要面對大自然的瞬息萬變，小方亦只好打定輸數：「游咗15公里，總共五個幾鐘，隻眼紅紅哋，又好多斑。今日最特別嘅地方係由赤柱返淺水灣嗰段，我平時游30分鐘可以游到1600至2000米，但嗰段路，我游咗30分鐘先游得嗰500米！」其實小方的速度只剩3 分之1，比事倍功半的情況更加差，最主要原因就是遇到海上逆流：「仲游到我抽筋，哇！爭啲想放棄，差啲想問有冇船可以載我返淺水灣！所以如果11月5日當日係有逆流嘅話呢，唔使諗，一定游唔完，所以除咗大家支持之外，仲要聽天由命！」