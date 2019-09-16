周潤發跑步拍片支持　方力申：在眼睛最不適的那天收到份外窩心

方力申（Alex）正為11月舉行的環島遊慈善賽積極備戰，不過練習期間困難重重，受傷、頭痛、嘔吐樣樣齊，上周六（14日）參加一個公開游泳比賽時間不慎撞倒石頭受傷，眼睛亦嚴重腫起，連視力都因此受阻，令Alex要留院治理。在他最感到徬徨無助的時候，收到發哥周潤發一段打氣影片，令Alex感動不已。

方力申正為11月舉行的環島遊慈善賽積極備戰，不過練習期間困難重重，受傷、頭痛、嘔吐樣樣齊。（方力申Instagram：@alexfongliksun）

Alex在Instagram分享一段由好友蘇施黃傳送給他的影片，而影片中的主角正正是發哥於山上跑步期間，特意為Alex錄製的支持影片：「小方，上次喺電視見到你，喺淺水灣練水練得好甘吓喎，嘩，辛苦晒啊，我好佩服你啊，又有善心、又有恆心，11月香港天口涼啊，萬事小心，你一定得嘅，我支持你，加油！」

方力申收到發哥的打氣影片感動不已，特意發文感謝對方。（方力申Instagram：@alexfongliksun）

Alex看完後非常感動，在Instagram特意鳴謝發哥的窩心舉動：「在我眼睛最不舒服的那天，收到您的祝福視頻，真的特別感動，份外窩心。謝謝，祝您身體健康，龍馬精神。」

蘇施黃（左）掌鏡幫發哥（右）拍片。（蘇施黃Instagram：@ah_so_good）

方力申早前參加游泳比賽時間不慎撞倒石頭受傷，眼睛曾一度嚴重腫起，不過現時已無大礙。（方力申Instagram：@alexfongliksun）

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