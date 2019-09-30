【星夢情深】Lady Gaga被爆同Bradley Cooper戲假情真卻終被拋棄

Lady Gaga與Bradley Cooper合作《星夢情深》推出至今快要滿一年，兩人之間「戲假情真」的八卦話題卻還沒結束！最新《Life & Style》以封面故事報導Lady Gaga被Bradley Cooper忽冷忽熱的態度給刺傷，終於發現自己對他只有激情但不是真正的愛情。

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《Life & Style》指Lady Gaga在拍攝《星夢情深》過程中無可自拔愛上Bradley Cooper，認定他就是真命天子，滿心期待他對她也是一樣的感覺，看起來情況似乎也往這方向發展，兩人陸續與原先的伴侶分開，眼看各自恢復自由身、就要可以全心投入這段戀情，Bradley Cooper卻突然打了退堂鼓！

該雜誌指稱Lady Gaga對友人控訴Bradley Cooper讓她心碎，他的表現和態度令她以為兩人會有正式交往的可能。在他和女友Irina Shayk分手後，Lady Gaga極可能填補這空缺，他差一點要獻上訂婚戒指，直到發現自己還不想那麼快又被套牢，決定先約會一陣子、不要太認真再說，因此居然跟Lady Gaga在電話上談分手，告訴她彼此之間的事已結束，接著就沒再連絡，電話上還沒顯示號碼、不想給她機會挽回，就這樣快刀斬斷兩人交往的可能。

遭到如此對待後，Lady Gaga總算看清了Bradley Cooper的為人，告訴自己這就是一時激情、並非真愛。《Life & Style》諷刺Bradley Cooper本來有機會找到真正的伴侶與幸福，卻親手將這機會毀滅。然而專門打臉八卦的網站反駁，Lady Gaga曾經在訪談節目中表明與Bradley Cooper之間沒有戀情、都只是演給大家看，也數度否認各雜誌的報導，她和Bradley Cooper真的不曾有過情愫，從來沒有是一對過。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】