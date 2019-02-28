【星夢情深】北美上映新版　特別收錄Lady Gaga新作香港有得上？

由畢列谷巴（Bradley Cooper）自編自導自演，並聯同Lady Gaga合演的《星夢情深》（A Star Is Born）自上映以來一直叫好叫座，而女主角Lady Gaga亦憑電影歌曲《Shallow》，奪得她首個奧斯卡獎，同時令她成為首位在同一獎季中，奪得金球獎、格林美獎、英國電影學院獎及奧斯卡獎的藝人。 挾著奧斯卡的強勢，《星夢情深》將會在美國第二度公映，並會新增新樂曲及一段長12分鐘的全新片段。而新版電影上映限期只有一週，目前未知香港會否同樣上映這新版本。

《星夢情深》口碑載道，令畢列谷巴及Lady Gaga入圍角逐奧斯卡最佳男主角及最佳女主角。（劇照）

畢列谷巴與Lady Gaga當日在奧斯卡頒獎典禮上獻唱《Shallow》，影片瞬間在網絡上瘋傳，成為了奧斯卡其中一個討論焦點。最終，Lady Gaga成功憑《Shallow》奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎。而她在台上致得獎感言時特別感謝戲中好拍檔畢列谷巴：「Bradley，除了你，地球上冇人能與我合唱這首歌，謝謝你相信我們。」

畢列谷巴與Lady Gaga當日在奧斯卡上獻唱《Shallow》，相信不少人都被兩人的演出所打動。（Getty Images）

沒想到，幾天後《星夢情深》將在美國重新發行。華納兄弟在美國時間週三宣布，《星夢情深》將在今個星期五開始，在北美地區約1,150間戲院重新上映，為期一個星期。據外國傳媒《Entertainment Weekly》報導，新版《星夢情深》將新增包括一段長約12分鐘的全新片段、歌曲《Black Eyes》及《Alibi》的延長版及Lady Gaga在停車場以「無伴奏合唱」（A cappella）方式演繹《Shallow》。

從未曝光的全新歌曲《Clover》將特別收錄在重新發行的《星夢情深》中。（網上擷圖）

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除此之外，新版《星夢情深》將新增Lady Gaga創作歌曲《Is That Alright？》及由Bradley Cooper飾演的Jack，獻唱《Too Far Gone》時的畫面。而這兩首歌實際上已經收錄在《星夢情深》的原聲大碟中。從未曝光的全新歌曲《Clover》，將特別收錄在此新版中。然而目前未知香港會否同樣上映這新版本，希望香港也會重新發行。